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Интензивен трафик на "Капитан Андреево", два ферибота по Дунав са спрени

Интензивен трафик на "Капитан Андреево", два ферибота по Дунав са спрени
БТА

Движението на останалите гранични пунктове е нормално, съобщават от "Гранична полиция"

Интензивен е трафикът за товарни автомобили на изхода на граничния контролно-пропускателен пункт "Капитан Андреево" към Турция. Това съобщиха от Главна дирекция "Гранична полиция" в информация за движението по българските граници към 6:00 часа тази сутрин.

На границата с Гърция движението е нормално на всички гранични преходи.

През пунктовете "Рудозем", "Златоград", "Маказа" и "Ивайловград" могат да преминават автомобили с тегло до 3,5 тона. През "Илинден", "Кулата" и "Капитан Петко войвода" се пропускат леки автомобили, автобуси и товарни превозни средства.

На границата с Румъния трафикът също е нормален, но две фериботни връзки временно не работят.

Поради ниското ниво на река Дунав е преустановена дейността на фериботите по направленията Оряхово - Бекет и Свищов - Зимнич.

От "Гранична полиция" съобщават още, че движението на всички гранични пунктове със Сърбия и Република Северна Македония е нормално.

Към момента не се съобщава за други затруднения по граничните преходи.

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