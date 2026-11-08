Иван Христанов пред ТАРАЛЕЖ: Ядем отровни плодове и зеленчуци - "сглобката" върна мафията "Капитан Андреево"

Господин Христанов, министър Пламен Абровски обяви, че има риск България да върне на Брюксел 62 млн. евро и обяви, че е нужна промяна на цялостната структура на земеделието ни. Колко време би отнело това и възможно ли е да стане?

Принуден съм да отговора, че заради Абровски поискахме оставката на целия кабинет на Румен Радев. Възможно е. Всичко е възможно, дали точно Абровски може да го направи – по-скоро – не. Той вече натрупа солиден обем негативи, тръгна да обяснява някакви глупости за „Напоителни системи“, дори водещите започнаха да се смеят. Да не забравяме и за „Кошницата с грижа“, която на него му осигури едно безгрижно лято – да си почине и да каже, че прави нещо. Дали той може да направи реформа – скептичен съм. Дали има нужда от реформа? Да, ние започнахме промените през 2022 г., когато написах новия стратегически план, който в момента е в действие. Благодарение на неговите промени през 2024 г. имахме рекордно производство на плодове и зеленчуци. За съжаление, този подем беше унищожен от Георги Тахов в кабинета "Желязков" и унищожаването продължава и от Абровски.

Защо?

Защото това са много пари. Важно е зрителите и слушателите на ТАРАЛЕЖ да знаят, че Министерството на земеделието е най-големият разпределител на пари в държавата, по-голям и от МРРБ например. За тези пари винаги има крадци, които искат да ги откраднат, и тези хора са готови да плащат солидно за това. Министерството на земеделието винаги е било източник на безкрайни кражби и схеми, с изключение на моите мандати. Не виждаме в момента никакво желание да се прекратят схемите.

Как могат да се прекратят?

Както го правех през тези 2 месеца и 18 дни по време на служебното правителство. Този кабинет вече е 6 месеца, те нямат оправдание. Минаха 6 месеца в мазни усмивчици в студиото и в обяснения как „кошницата с грижа“ аха-аха да започне да влияе положително на живота на българите, така ще минат и четири години. Четири години на нищоправене, в които "некатърници" владеят държавата и не знаят какво да правят. Схемите се спират много просто: влизаш във всички големи пера, в които се харчи, правиш пълна ревизия, установяваш кои са облагодетелстваните и виновните лица за тези схеми, механизма, по който се крадат парите, даваш го на прокуратурата, за да го работи някой ден, ако я събудим. Междувременно виновните лица ги изхвърляш от администрацията. Напомням, че аз уволних няколкостотин души за 2 месеца. Махаш от хранилката тези, които се угояват с откраднатите пари, и правиш механизми, по които парите да се разпределят справедливо към тези, които наистина работят.

Как може да спре финансирането на едрите земеделци за сметка на дребните производители? Тази есен много хора вероятно ще спрат да произвеждат ябълки, дини, грозде, които останаха по полетата. Това е поминъка на цели семейства.

Когато плодовете на труда остават по полето и никой не ги купува, това не е въпрос само на субсидии. Тези хора са получили подпомагането си. Тука е въпрос на пазара. Пазарът умира, когато от Албания, Северна Македония или през „Капитан Андреево“ от Азия влизат плодове на дъмпингови цени, които се продават не на дъмпингови цени. Да си дадем сметка - когато динята се продава на 70 цента за килограм, нашите производители я дават на търговците на 30 цента, а вносната влиза на 10, търговците печелят 40 цента при нашата и 60 при вносната. Това не сваля цената за крайния потребител. Дъмпингът не облагодетелства българина и не увеличава покупателната му способност. Даже обратното: понеже пазарът е тежко монополизиран, включително от няколко големи вносители и прекупвачи, ние като потребители плащаме много по-високи цени, отколкото в Европа, а фермерите ни получават буквално унизително възнаграждение.

Как става този внос?

Как е възможно да влизат дини от Иран, три пъти по-евтини на килограм от българските? Честно казано, никой не знае, защото при динята трудовата компонента не е голяма. Най-вероятно ниската цена, и не само при тях, а и при праскови и други, идва от ползване на забранени торове и пестициди, които са много по-евтини от тези в ЕС, но и много по-отровни. Многократно сме повдигали въпроса, че макар лабораторията на „Капитан Андреево“ да е вече държавна, тя се контролира от мафията и няма реален контрол върху това, което влиза в България. Отново ядем отровни плодове и зеленчуци, защото „Капитан Андреево“ беше върнат на мафията на 15 януари 2024 година по времето на кабинета на "сглобката". Когато тогава обяснявахме, че правят глупости, вместо да уволнят тогавашния шеф на БАБХ и да върнат границата на държавата, започнаха да правят черен пиар срещу мен и оставиха държавата да не контролира собствените си граници.

Как можем да си вземем границата обратно необратимо, беше разработено от нас в служебния кабинет. Предадохме папки за този механизъм: една беше дадена лично на премиера Румен Радев, в ръцете, и една на министъра на земеделието. Много интересно, че папките ги скриха и нищо не говорят по тях. Затова за нас няма съмнение, че са част от този мафиотски сбирток, който контролира „Капитан Андреево“ и не само него. Той контролира обществените поръчки, например за тел. 112, ограбването на напоителните системи, за ограбването на голяма част от държавните поръчки за IT оборудване и софтуер. Тези неща са във всички министерства. В МРРБ същият кръг прави отсечката на скоростния път Ботевград-Видин, която трябваше да струва 200 милиона, а вече е милиард и никой не знае нито кога ще бъде завършена, нито колко ще струва. Едни и същи хора крадат във всички министерства и никой не смее да ги закачи, с изключение на моя мандат, когато влязохме с кубинките.

За "Напоителните системи“ нямаше ли един огромен скандал още през 2012 г. -нарязани нови тръби за скрап, беше обвинен господин Харизанов? Проблемите не са ли доста по-отдавна?

Проблемите са много стари. Това беше при така наречения "фамозен" първи министър на земеделието при Бойко Борисов, който всички знаем, че беше човек на Делян Пеевски.

За кого говорите?

Мирослав Найденов, бивш ветеринарен лекар. Тогава бяха нарязани 15 000 тона тръби, магистралните тръбопроводи, най-важните в България. Практически с нарязването им беше унищожена националната сигурност на България и беше ликвидирано поливното земеделие. От милиони поливни декари сме на 200-300 хиляди, нещо унизително за България. Докато бях министър, влязохме доста тежко в „Напоителните системи“, открихме злоупотреби в две обществени поръчки за общо 350 милиона лева, свързани със същия "фамозен" кръг, с който водя битки от 2022 година. Видяхме обществени поръчки, в тези два големи проекта, печелени от политици или от племенници на политици. Разкрихме ги, подадохме ги на прокуратурата и на МВР, но реалността е, че „Напоителните системи“ се ограбват безмилостно. Например един от лотовете (общо са 60 лота за 350 милиона лева) беше на Съединение, там от 6 милиона лева 3 милиона бяха откраднати. По този начин между 150 и 170 милиона лева са практически откраднати. За тези пари, осигурени от българския данъкоплатец и от европейския бюджет, можехме да рехабилитираме два пъти по-голям километраж канали. Но корупцията е нещо много сладко. Не виждаме тези действия да продължават при сегашния министър и кабинет.

Тук искам да отбележа нещо важно. Има един министър в този кабинет, когото уважавам: Иван Демерджиев. Прави ми силно впечатление, че премиерът Радев няма нито една снимка с Иван Демерджиев, нито една официална съвместна пресконференция с него, а постоянно се снима с Абровски. Виждаме премиера кой му е неудобен и кого закриля.