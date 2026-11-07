Владислав Панев: Това е страхлив бюджет, България не е готова за криза

Проектобюджетът за 2027 г. не предвижда достатъчно решителни мерки за ограничаване на публичните разходи и подготовка на България за евентуална икономическа криза. Това заяви депутатът от ДСБ Владислав Панев пред БНТ, отправяйки критики към финансовата политика на управляващите.

"Това е един страхлив бюджет. Аз го определих като страхлив, защото когато имаш пълно мнозинство в Народното събрание за първи път от 1997 г. насам, от времето на Иван Костов, това предполага да бъдеш по-смел в реформите", коментира Панев.

Според него българската икономика се нуждае от сериозни структурни промени, а натрупването на бюджетни дефицити през последните години изисква по-бързи действия за стабилизиране на държавните финанси.

"Кабинетът не консолидира бюджета достатъчно бързо. Дефицит от 2% на начислена основа не е голямо постижение. Трябва да се действа доста по-смело", подчерта депутатът.

Панев определи нарастващите разходи за държавната администрация като един от основните проблеми. По думите му в публичния сектор има около 5000 незаети щатни бройки, които трябва да бъдат преразгледани.

Той настоя за по-строг контрол върху административните разходи, включително средствата за служебни автомобили и други дейности на държавните институции.

"Когато става въпрос за свиване на държавните разходи по отношение на администрацията, на автомобилите и на други пера, ние бихме подкрепили такива мерки. Бюджетът трябва да се консолидира, защото евентуална криза чука на вратата, а ние не влизаме подготвени за нея", заяви Панев.

Депутатът предупреди и за сериозно увеличение на разходите за обслужване на държавния дълг. Според цитираните от него правителствени разчети те могат да нараснат от около 700 млн. евро до 2,1-2,2 млрд. евро през 2029 г.

"Планът на правителството е за четири години разходите ни за лихви да нараснат три пъти – от 700 млн. евро до 2,1–2,2 млрд. евро през 2029 г. Така че ние въобще не сме подготвени за криза", посочи той.

Панев изрази притеснение и от международната икономическа обстановка, включително нестабилността на цените на горивата, природния газ, торовете и земеделските продукти. Според него напрежението в Черно море също създава допълнителни рискове за българската икономика.

Сред предложенията му е част от държавните дружества да бъдат листнати на Българската фондова борса, което според него би подобрило управлението им и би могло да осигури еднократни приходи от над 1 млрд. евро.

Депутатът посочи, че в управленската програма е заложено предлагането на пакети от държавни компании на борсата през следващата година, но в бюджетната прогноза не са предвидени съответните приходи.

Според Панев участието на частни акционери би създало условия за по-добър контрол и по-ефективно управление на държавните предприятия.

Той оцени положително намеренията за преглед на системата на ТЕЛК и разходите за социални асистенти, но изрази съмнение дали планираните икономии от около 200 млн. евро действително ще бъдат постигнати.

Панев коментира и предвиденото увеличение на възнагражденията в държавния сектор. Според него ръстът от 5% за повечето служители и 7,5% за учителите не е недостатъчен, както твърдят част от критиците на бюджета.

Той настоя увеличението на заплатите в администрацията да бъде съобразено с растежа на бюджетните приходи, за да не се създава допълнителен инфлационен натиск.

"Когато вдигаш заплатите в администрацията и държавния сектор, а в същото време увеличаваш данъците и осигурителните прагове за частния бизнес, не стимулираш икономическия растеж и производителността на труда", заяви депутатът.

По думите му износът и индустриалното производство в България стагнират от началото на 2023 г., което поставя допълнителни предизвикателства пред икономиката.

Панев уточни, че подкрепя увеличаването на пенсиите, тъй като дълго време те са изоставали спрямо доходите в страната. Според него обаче разходите за държавната администрация вече са достигнали прекомерни нива.

Депутатът заяви, че ДСБ е готова да подкрепи предложения на управляващите, които водят до реални реформи и ограничаване на публичните разходи. Той предупреди, че заложеният икономически растеж от 2,5% може да се окаже прекалено оптимистичен при влошаване на международната обстановка.

Според Панев България трябва да използва настоящия момент за по-смели бюджетни решения, вместо да отлага реформите до настъпването на евентуална икономическа криза.