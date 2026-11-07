Вени Марковски: Тръмп остана с правото си на вето след загубата на Конгреса

Загубата на републиканското мнозинство в Конгреса на САЩ ще ограничи значително възможностите на президента Доналд Тръмп да прокарва политическите си решения. Това прогнозира технологичният експерт Вени Марковски пред NOVA NEWS, коментирайки резултатите от междинните избори в Съединените щати.

Според представената в интервюто информация републиканците са загубили мнозинството си както в Камарата на представителите, така и в Сената. Марковски смята, че новото разпределение на силите ще затрудни законодателните инициативи на Белия дом и ще засили противопоставянето между президента и Конгреса.

"Единствената сила, която Доналд Тръмп притежава в момента, е правото на вето. Напълно възможно е да видим често използването му", заяви експертът.

По думите му резултатите от изборите показват нарастващо недоволство сред американските избиратели, включително в щати, които традиционно подкрепят Републиканската партия.

Марковски открои победата на демократа Джеймс Таларико в Тексас като един от показателните резултати. Според него тя отразява негативното отношение на част от избирателите към икономическите решения на администрацията и действията ѝ по отношение на корупцията.

"Това е знак, че политиката, която до момента се въвежда в Америка, особено свързана с икономиката и с липсата на борба с корупцията, е посрещната изключително отрицателно", коментира Марковски.

Той посочи, че сред причините за изборните загуби са и притесненията за цените на горивата, както и качествата на част от кандидатите, издигнати или подкрепени от републиканците.

Като пример експертът даде Кен Пакстън в Тексас, когото определи като неподходящ кандидат. Марковски припомни, че Пакстън е бил обект на процедура по импийчмънт, започната от негови съпартийци в щата.

"Загубата се дължи както на икономиката, корупцията, проблема с цената на бензина и какво ли още не, така и на лошите кандидати", заяви той.

Според Марковски проблемът не се ограничава до един кандидат. Част от политиците, подкрепени лично от Тръмп, не са успели да оправдаят очакванията му и са претърпели изборни поражения.

Експертът коментира и победата на демократа Абдул Ел Сайед в Мичиган. Кампанията му предизвика остри реакции сред консервативните избиратели, а Тръмп отправи остри квалификации срещу него.

Марковски обаче не очаква този резултат сам по себе си да доведе до сериозна конфронтация между двете основни партии. Той отбеляза, че шестгодишният мандат на сенаторите им осигурява по-дългосрочна политическа перспектива и по-малка зависимост от краткосрочните промени в обществените нагласи.

В разговора беше засегната и външната политика на Вашингтон, включително отношенията с Израел. Според Марковски е възможна промяна в американската позиция относно бъдещото финансово подпомагане на страната.

Той посочи, че Тръмп вече е изразил намерение да не настоява за продължаване на определени договорености за помощта за Израел след изтичането им.

Според анализа на Вени Марковски резултатите от междинните избори поставят американския президент в значително по-сложна политическа ситуация. Макар Тръмп да запазва конституционните си правомощия, липсата на подкрепящо го мнозинство в Конгреса може да затрудни приемането на ключови законодателни инициативи и да увеличи вероятността от използване на президентското вето.