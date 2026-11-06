Иван Дяксов: България не е конкретна цел на бомбените заплахи срещу самолети

"България не е конкретна цел на зачестилите бомбени заплахи срещу самолети. По-скоро обект на подобни действия са авиокомпаниите".

Това заяви генералният директор на Ръководство „Въздушно движение“ (РВД) Иван Дяксов пред БНТ. По думите му целта на подобни заплахи вероятно е да се създава напрежение и смут, но българските служби са подготвени да реагират според установените процедури.

„За България не бих казал, че е нещо целенасочено. Това са организации, които искат, според мен, да всеят някакъв смут. Ние сме обучени и действаме съгласно тези процедури“.

Той подчерта, че основният приоритет на РВД е да осигури безопасното кацане на самолетите на българските летища. При всяка получена заплаха се задействат специални процедури и се мобилизират различни служби. На летището се организира щаб, който анализира наличната информация и взема необходимите решения.

„Ние безопасно довеждаме самолета, който за нас вече е с приоритет да кацне на даденото летище – София, Пловдив или което и да е от нашите летища“.

Информацията за бомбени заплахи може да постъпи по различни канали – чрез имейл, телефонно обаждане до летището или до офис на съответната авиокомпания.

Сигнали могат да бъдат получени и от съседни държави, с които България има споразумения за взаимодействие. При подобни ситуации ръководителите на полети от съседните страни своевременно уведомяват българските си колеги, за да могат да бъдат информирани и Военновъздушните сили.

Дяксов потвърди, че по процедура е предвидена възможност за ескортиране на самолетите от изтребители МиГ-29. Решението дали да бъде изпратен военен самолет обаче се взема от Военновъздушните сили след анализ на конкретната ситуация и наличната информация.

Той увери, че за ръководителите на полети действията при подобни ситуации са част от установените процедури, които се изпълняват с повишено внимание и координация между всички ангажирани служби.