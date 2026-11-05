Иван Христанов пред ТАРАЛЕЖ: Ако Мирчев има документи за прехвърляне на пенсионни вноски, да ги покаже

Господин Христанов, каква е истината за част от вноските по втория стълб на пенсионната система? Има ли кореспонденция с Брюксел и какво означава тази кореспонденция?

За съжаление не знаем още. Последното, което разбрахме от същия източник - господин Ивайло Мирчев, беше: "Кажете си истината, защото ако не го направите, ще изкараме всички документи". Аз, леко казано, съм шокиран от подобно нещо, защото ако имаш документи, просто ги изкарваш. Не се занимаваш с "ще ми кажете истината, иначе...". Това става малко като изнудване. Трябва да си дадем сметка каква е ролята на опозицията в един парламент. Когато има неща, които не са в обществен интерес, тя ги изкарва на обществено внимание, без да поставя никакви условия. За първи път виждам политически казус, в който един от лидерите на опозицията казва: "кажете си сами, защото иначе ще изкараме и другите документи".

Какво смятате за това?

Аз наистина отправям апел: изкарвайте другите документи, без да правите някакви задкулисни сделки кой какво ще си казва. Ако има такива документи, ние трябва да ги видим веднага, не след седмица и не при някакво условие. Това го отбелязвам като голяма странност на целия скандал.

Това става в момент, когато българите, от чиито заплати се внасят пари по втория стълб, трябва да решат къде да отидат техните пари.

От много отдавна се води разговор дали част от вноската към втория стълб да се пренасочи към солидарните пенсии, към първия стълб. Това не е нито ново, нито само за България, нито за първи път. Искам да отбележа, че старите натрупани вноски по втория стълб в частните пенсионни фондове не могат да бъдат преместени. Имаше такъв опит през 2010 година. Завърши с дело в Конституционния съд, не помня номер 17ли беше от 2011 година. В него съдът каза, че това е частно имущество на гражданите и не може да бъде пипано.

Затова гледаме и такива опорки, разпространявани от опозицията, от типа "щели да вземат парите на хората и да ги откраднат, премествайки ги в първия пенсионен стълб". Това не може да стане. Конституционният съд го е спрял преди 15 години и никой не може да прескочи Конституционния съд, включително депутатите, дори да искат да гласуват нещо, не могат да го прескочат.

Относно бъдещите вноски как стоят нещата?

Оттам остава въпросът за бъдещите вноски дали могат да бъдат прехвърлени, а процентът да бъде разделен.

Беше показан някакъв документ без автор и без никакви атрибути, които да покажат дали е валиден, легитимен или не е. В него се изразява позиция по отношение на Европейската комисия, че 5%-ната вноска да бъде разделена на 3%, които да отидат в солидарното (държавното) осигуряване, и 2%, които да останат в частното, е нещо, което си заслужава да се разгледа. Те молят Комисията да го вземе предвид.

Има ли такъв опит някъде по света?

Това не е правено досега в България, но е правено в няколко други държави, и то именно когато има проблеми с бюджета. Не че тези пари може да се ползват в бюджета, но трябва да си дадем сметка, че при сегашното пенсионно осигуряване, в което изплащането на пенсиите се осигурява и с бюджета, защото вноските във фондовете не са достатъчни. Това означава, че ако влезе 1 милиард допълнително в Държавното осигуряване, това ще намали натиска върху бюджета с 1 милиард и съответно ще намали бюджетния дефицит. Правено е в няколко държави, временно, не е постоянна мярка. И сега има държави, които са въвели подобен механизъм за една, две, три, четири години за облекчаване на бюджета. Изглежда логично решение, когато сме в процедура на свръхдефицит.

И последно, понеже чувам, че парите щели да бъдат откраднати, споделя го господин Асен Василев. Напомням му, че той беше човекът, който каза "увеличавам пенсиите, защото там не може да се краде". Когато вземеш 1 милиард от вноските за втория стълб, насочиш го към първия и оттам изплатиш пенсии, няма как да ги крадеш. Просто отиват за пенсии. Толкова за цялата олелия, която вдигат. За съжаление, колегите от опозицията се държат неадекватно. Те забравят, че всеки път, когато се разкрие, че нещо не е вярно, пада тяхната репутацията. Става като лъжливото овчарче, което викало "вълк, вълк", и накрая никой не му вярвал.

От друга страна, в никой случай не можем да кажем, че кабинетът и "Прогресивна България" като управляваща партия постъпват адекватно. Напомням, че само за 2 месеца и 18 дни като министър затворих доста схеми, от които се крадяха пари, и подадох сигнали за половин милиард лева (500 млн. евро) към прокуратурата и МВР. Видя се кристално ясно, че ако имаме желание да борим корупцията и да се запушват пробойните в бюджета, това е възможно. Един милиард евро, казвам го съвсем отговорно, е нещо, което за 6 месеца, като се запушат пробойните само в три министерства: земеделие, регионално развитие и отбрана, можем да ги осигурим.

Какво стана със сигналите, които подавахте в прокуратурата?

Не виждам да се работи по тях. Имаше и пресконференция на Румен Радев, Иван Демерджиев и шефа на ДАНС Пламен Тончев, в която шефът на ДАНС цитира няколко сигнала с потвърдени, няма да кажа доказани, престъпления, по които прокуратурата не работи. Огромната част от тези сигналите, които той визира, бяха наши, работени съвместно с ДАНС. Те ги подават по линия на националната сигурност, ние по линия на злоупотребите с обществен ресурс. Това е нормален механизъм. По няколко от сигналите към МВР ме викаха на допълнителен разпит, което не е драма, обикновено имат нужда от допълнителни сведения, които не са влезли в доклада. Явил съм се и съм отговорил на всички въпроси. Оперативните служители в МВР имат ентусиазъм да работят, но не бива да забравяме, че накрая сигналите отново ще бъдат паркирани в прокуратурата, защото полицията не прави разследване в смисъла, в който го правят прокуратурата и следствието.