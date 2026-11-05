Министър Демерджиев: Патрулните коли ще бъдат оборудвани с дефибрилатори

Патрулните автомобили на полицията ще бъдат оборудвани с дефибрилатори през следващата година, заяви днес министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев по време на акция по кръводаряване на МВР.

„Това е нещо, което отдавна трябваше да се случи. Полицаите да спасяват човешки живот навсякъде, тъй като ние сме първите, които се отзовават много често на произшествия“, посочи министърът.

Той съобщи, че днешната акция по кръводаряване няма да е единична, предава dariknews,

Демерджиев каза, че подобна ще има и в Русе, а МВР иска мобилна станция за кръводаряване да застава пред министерството и това да стане трайна практика.

„Не е толкова сложно човек да дари една банка кръв, но в същото време за друг човек това е спасен живот“, заяви той, като подчерта, че полицията е репресивен орган само по отношение на хората, които нарушават закона.