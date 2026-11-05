Производителят на бирата „Гинес” с неочакван ръст на продажбите

„Производителят на бирата „Гинес”и уискито „Джони Уолкър” - "Diageo", отчете неочакван ръст на органичните нетни продажби през тримесечието, след като спадът на ключовия за компанията северноамерикански пазар се оказа по-малък от очакванотo, предаде Ройтерс.

Главният изпълнителен директор Дейв Люис определи резултатите за първото тримесечие като „малка стъпка в правилната посока“.

Производителят на уискито „Джони Уолкър” (Johnnie Walker) и бирата „Гинес” (Guinness) отчете ръст на органичните нетни продажби от 0,6 на сто за трите месеца до 30 септември, докато анализаторите очакваха спад от 0,4 на сто според анкета, проведена от компанията.

Органичните нетни продажби в Северна Америка, най-големия пазар на „Диаджео”, са намалели с 3,6 на сто при очакван от анализаторите спад от 6,7 на сто, отбелязва БТА.

Най-големият производител на спиртни напитки в света запази до голяма степен без промяна прогнозата си за органичните нетни продажби през цялата година.