Украйна разкри мащаба на руските загуби на фронта от началото на войната

Русия е загубила общо 1 599 390 военнослужещи от началото на пълномащабната инвазия в Украйна на 24 февруари 2022 г. Това съобщи Генералният щаб на украинските въоръжени сили на 5 ноември, цитиран от The Kyiv Independent.

Само през последните 24 часа руските сили са понесли още 2380 загуби, сочат данните на украинското военно командване.

Според публикуваната статистика от началото на войната Русия е загубила и 12 454 танка, 25 643 бронирани бойни машини, 170 256 автомобила и цистерни за гориво, 51 902 артилерийски системи, 2254 реактивни системи за залпов огън и 1738 средства за противовъздушна отбрана.

В списъка са включени още 452 самолета, 356 хеликоптера, 3077 безпилотни летателни апарата, 35 кораба и лодки, както и две подводници.

На 29 октомври украинският Генерален щаб обяви, че октомври 2026 г. е бил най-тежкият месец за руските сили по отношение на бойните загуби от началото на пълномащабната война.

Киев не оповестява регулярно собствените си военни загуби, като се позовава на съображения за оперативна сигурност. Западни анализатори също оценяват руските загуби като значително по-високи от украинските. Според Центъра за стратегически и международни изследвания (CSIS) съотношението е приблизително между 2:1 и 2,5:1 в полза на по-ниските украински загуби.

В доклад от януари 2026 г. CSIS изчислява, че Украйна вероятно е понесла между 500 000 и 600 000 военни загуби в периода от февруари 2022 г. до декември 2025 г. От тях между 100 000 и 140 000 са загинали на бойното поле.

На 4 февруари президентът Володимир Зеленски заяви пред France TV, че най-малко 55 000 украински военнослужещи са загинали във войната. Той посочи и значителен брой изчезнали безследно военни.

Установяването на точния брой на загиналите остава сериозно предизвикателство за украинската страна. Интензивните бойни действия и атаките с дронове затрудняват извличането на телата от бойното поле, което е необходимо и за извършването на ДНК идентификация.