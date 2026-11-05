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Животновъди готвят протести заради кризисните помощи: Пари за кози и биволи, но не и за овце и крави

Животновъди готвят протести заради кризисните помощи: Пари за кози и биволи, но не и за овце и крави
Pixabay

От Министерството на земеделието обещават друг механизъм за компенсации на изключените стопани.

Напрежение сред животновъдите заради новата кризисна помощ за земеделските стопани. Според обявените условия финансиране ще получат фермерите, отглеждащи кози и биволи, докато стопаните с овце и крави остават извън мярката. Това предизвика недоволство и подготовка за протести, съобщава NOVA.

Животновъдите настояват за ясни критерии, по които се определя кой има право на подпомагане.

"Излиза, че за козите е имало суша, а за овцете – не. Това настройва животновъдите едни срещу други", заяви Красимир Бурмов.

По думите му браншът от месеци предупреждава за проблема, но въпреки отправените въпроси не е получил удовлетворителни обяснения за разпределението на средствата.

Недоволство изрази и Петър Петров, който определи мярката като разделяща животновъдния сектор.

"За нас е абсолютно неприемливо, че може годината да е била лоша за биволите и козите в област Габрово, а за кравите и овцете да е била добра", коментира той.

Петров обясни, че фермерите подготвят протестни действия още преди началото на приема на документи, за да поискат промяна на условията.

Към протестна готовност се присъединяват и животновъди от Плевенско. Очаква се мярката да бъде обнародвана в петък, 6 ноември.

След запитване на NOVA от Министерството на земеделието са посочили, че стопаните, които няма да получат средства по тази схема, ще бъдат компенсирани по друг механизъм.

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