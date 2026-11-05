Животновъди готвят протести заради кризисните помощи: Пари за кози и биволи, но не и за овце и крави

Напрежение сред животновъдите заради новата кризисна помощ за земеделските стопани. Според обявените условия финансиране ще получат фермерите, отглеждащи кози и биволи, докато стопаните с овце и крави остават извън мярката. Това предизвика недоволство и подготовка за протести, съобщава NOVA.

Животновъдите настояват за ясни критерии, по които се определя кой има право на подпомагане.

"Излиза, че за козите е имало суша, а за овцете – не. Това настройва животновъдите едни срещу други", заяви Красимир Бурмов.

По думите му браншът от месеци предупреждава за проблема, но въпреки отправените въпроси не е получил удовлетворителни обяснения за разпределението на средствата.

Недоволство изрази и Петър Петров, който определи мярката като разделяща животновъдния сектор.

"За нас е абсолютно неприемливо, че може годината да е била лоша за биволите и козите в област Габрово, а за кравите и овцете да е била добра", коментира той.

Петров обясни, че фермерите подготвят протестни действия още преди началото на приема на документи, за да поискат промяна на условията.

Към протестна готовност се присъединяват и животновъди от Плевенско. Очаква се мярката да бъде обнародвана в петък, 6 ноември.

След запитване на NOVA от Министерството на земеделието са посочили, че стопаните, които няма да получат средства по тази схема, ще бъдат компенсирани по друг механизъм.