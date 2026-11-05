Зеленски разговаря със Стив Уиткоф и Джаред Къшнър преди предстоящата тристранна среща в Абу Даби

Украинският президент Володимир Зеленски разговаря по телефона със специалните пратеници на САЩ Стив Уиткоф и Джаред Къшнер преди тристранната среща между Русия, Украйна и САЩ, която ще се състои в Абу Даби следващата седмица, предаде Укринформ, позовавайки се на публикация на Зеленски във "Фейсбук".

"Току-що проведохме много подробен разговор, продължил час и половина, със Стив Уиткоф и Джаред Къшнер. Подготвяме се за тристранната среща на ниво екипи между Украйна, САЩ и Русия, която ще се състои след по-малко от седмица", заяви Зеленски, цитиран от БТА.

Украинският президент определи като съдържателна състоялата се вчера в Брюксел среща с участието на украински и американски екип, представители на Европейския съюз (ЕС), Франция, Обединеното кралство, Германия, НАТО, Световната банка и световната бизнес общност, посветена на следвоенното възстановяване на Украйна.

"Преговорите трябва да напредват с пълна сила, за да се сложи край на тази война възможно най-бързо. Украйна е готова да предприеме необходимите стъпки. Нашите предложения са ясни и ние ги предадохме на американската страна", добави той.

Зеленски уточни също така, че противовъздушната отбрана остава ключов приоритет и темата е била обсъдена по време на разговора. Той припомни, че Украйна се нуждае от прехващачи за системите за противовъздушна отбрана "Пейтриът" и подчерта необходимостта от задълбочаване на сътрудничеството със САЩ по всички двустранни направления, по-специално в рамките на свързани с безпилотните летателни апарати.