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Общински съветници от София в спор как да се управлява Топлофикация

Общински съветници от София в спор как да се управлява Топлофикация

Бойко Димитров от ПП-ДБ и Николай Велчев от БСП предложиха различни решения за кризата в общинското дружество на фона на авариите, оставили хиляди столичани без парно

Остър спор за бъдещето на "Топлофикация София" възникна между общинските съветници Бойко Димитров от ПП-ДБ и Николай Велчев от БСП в ефира на NOVA. Повод станаха продължаващите аварии, заради които жители на "Дружба", "Младост", "Изток", "Изгрев" и "Дианабад" останаха без отопление и топла вода.

Димитров обвини ръководството на дружеството в липса на организация, а ГЕРБ-СДС – в дългогодишно бездействие по модернизацията на топлопреносната мрежа.

"Ядосан съм, както са ядосани хилядите жители, които сега са на студено", заяви той.

Според него краткосрочното решение е осигуряването на повече аварийни екипи и компенсации за засегнатите граждани.

Николай Велчев посочи като основен проблем тежкото финансово състояние на "Топлофикация София", натрупаните задължения към "Булгаргаз" и Българския енергиен холдинг и липсата на средства за модернизация.

Основното разминаване между двамата беше за бъдещото управление на дружеството.

Бойко Димитров предложи концесия, при която собствеността да остане общинска, а управлението и инвестициите да бъдат поети от частен оператор.

"Единственият начин е чрез концесия. Не приватизация, концесия", категоричен беше той.

Николай Велчев отхвърли този вариант и предложи съвместно дружество с частен инвеститор, в което общината да участва с активите си, а партньорът да осигури капитал и експертиза.

Двамата се обединиха около необходимостта от спешни ремонти и дългосрочна модернизация, но останаха на противоположни позиции за начина, по който това трябва да се случи.

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