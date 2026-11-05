Депутатите изслушват кандидатите за прокурорската колегия на ВСС

В понеделник, 2 ноември, депутатите от Правната комисия в парламента започнаха изслушване на кандидатите за членове на Висшия съдебен съвет (ВСС). Целта е всички кандидати за представят концепциите си и да отговорят на въпросите на депутатите и неправителствените организации в рамките на тази седмица.

Понеделник и вторник бяха изслушванията на 13-те кандидатура за шестте места в съдийската колегия.

В сряда и четвъртък са дните, в които осем кандидати ще представят своето виждане, за да бъдат избрани за прокурорската колегия. Там местата са пет.

Изборът на членове на ВСС изискват квалифицирано мнозинство от депутатите с минимум 160 гласа за всеки.

В първите дни предимно депутати от "Прогресивна България", ДБ, ПП и "Възраждане", които са издигнали и кандидати задаваха днес въпроси по време на изслушването.