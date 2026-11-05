Новини
Търси
Подкаст
Политика

Депутатите изслушват кандидатите за прокурорската колегия на ВСС

Депутатите изслушват кандидатите за прокурорската колегия на ВСС
Снимка: БТА

От осмината желаещи трябва да бъдат избрани петима

В понеделник, 2 ноември, депутатите от Правната комисия в парламента започнаха изслушване на кандидатите за членове на Висшия съдебен съвет (ВСС). Целта е всички кандидати за представят концепциите си и да отговорят на въпросите на депутатите и неправителствените организации в рамките на тази седмица.

Понеделник и вторник бяха изслушванията на 13-те кандидатура за шестте места в съдийската колегия.

В сряда и четвъртък са дните, в които осем кандидати ще представят своето виждане, за да бъдат избрани за прокурорската колегия. Там местата са пет.

Изборът на членове на ВСС изискват квалифицирано мнозинство от депутатите с минимум 160 гласа за всеки.

В първите дни предимно депутати от "Прогресивна България", ДБ, ПП и "Възраждане", които са издигнали и кандидати задаваха днес въпроси по време на изслушването.

Още по темата

Кандидатът за член на ВСС Цвета Рангелова предлага инструмент за публично проследяване на ключовите процедури

Кандидатът за член на ВСС Цвета Рангелова предлага инструмент за публично проследяване на ключовите процедури

"Прогресивна България" отказва гласовете на ГЕРБ и ДПС за новия ВСС

"Прогресивна България" отказва гласовете на ГЕРБ и ДПС за новия ВСС

"Прогресивна България" ще търси разговор с ПП-ДБ и "Възраждане" за ВСС

"Прогресивна България" ще търси разговор с ПП-ДБ и "Възраждане" за ВСС

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Политика

Най-важното от България на 04.11.2026 г.

Най-важното от България на 04.11.2026 г.

Случаят "Петрохан" влезе в изслушването на Андрей Янкулов за новия ВСС

Случаят "Петрохан" влезе в изслушването на Андрей Янкулов за новия ВСС

Анна Бодакова за Таралеж: Трябва да покажем нулева толерантност спрямо насилието върху животни

Анна Бодакова за Таралеж: Трябва да покажем нулева толерантност спрямо насилието върху животни

България и Саудитска Арабия засилват сътрудничеството в областта на сигурността и вътрешните работи

България и Саудитска Арабия засилват сътрудничеството в областта на сигурността и вътрешните работи

Теменужка Петкова: Ако има някакъв финансов разгул през последните години, то това е скандалният договор с Боташ

Теменужка Петкова: Ако има някакъв финансов разгул през последните години, то това е скандалният договор с Боташ

Водещи

Депутатите изслушват кандидатите за прокурорската колегия на ВСС

Депутатите изслушват кандидатите за прокурорската колегия на ВСС

Комо унижи жестоко Ланс, Борусия Дортмунд надви Бетис

Комо унижи жестоко Ланс, Борусия Дортмунд надви Бетис

  • Преди 6 часа
Манчестър Сити надделя над РБ Лайпциг в голово шоу

Манчестър Сити надделя над РБ Лайпциг в голово шоу

  • Преди 6 часа
Арсенал взе своето от визитата си в Прага

Арсенал взе своето от визитата си в Прага

  • Преди 6 часа
Най-важното от спорта на 04.11.2026г.

Най-важното от спорта на 04.11.2026г.

  • Преди 7 часа
Сигнал за стрелба в жк "Младост" 3

Сигнал за стрелба в жк "Младост" 3

Семейство загина при украинска атака с дрон в руската Белгородска област

Семейство загина при украинска атака с дрон в руската Белгородска област

  • Преди 7 часа
Балкан срази босненци за първа победа в Еврокъп

Балкан срази босненци за първа победа в Еврокъп

  • Преди 7 часа
Емил Дечев: Не съм бил зависим от главния прокурор и няма да бъда

Емил Дечев: Не съм бил зависим от главния прокурор и няма да бъда

  • Преди 7 часа
Андрей Янкулов: Правосъдието е в критичен момент, държавата трябва да намери изход

Андрей Янкулов: Правосъдието е в критичен момент, държавата трябва да намери изход

  • Преди 7 часа
Един загинал и двама ранени при падане на хеликоптер край Маями

Един загинал и двама ранени при падане на хеликоптер край Маями

  • Преди 7 часа
Левски София допусна загуба от Младост в квалификациите на Шампионска лига

Левски София допусна загуба от Младост в квалификациите на Шампионска лига

  • Преди 8 часа
Велислав Величков: Подкрепата на Борисов за Гюров беше стратегическа грешка

Велислав Величков: Подкрепата на Борисов за Гюров беше стратегическа грешка

  • Преди 8 часа
Сърбия търси „план Б“ за петрола си заради унгарската сделка за НИС

Сърбия търси „план Б“ за петрола си заради унгарската сделка за НИС

  • Преди 8 часа
Задържаха криминално проявения Иван Радев - Монката, издирван за убийството на млад мъж в Сливен

Задържаха криминално проявения Иван Радев - Монката, издирван за убийството на млад мъж в Сливен