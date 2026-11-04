Случаят "Петрохан" влезе в изслушването на Андрей Янкулов за новия ВСС

Случаят "Петрохан" се превърна в тема по време на изслушването на кандидатите за новата Прокурорска колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС). Депутати от "Прогресивна България" отправиха въпроси към бившия министър на правосъдието Андрей Янкулов, номиниран от "Демократична България".

Народният представител Милен Трифонов поиска коментар за трагедията с шестима загинали край хижа "Петрохан" и под връх Околчица, като направи аналогия със скандалите около Мартин Божанов-Нотариуса и Петьо Петров-Еврото.

Янкулов отхвърли сравнението между случаите. Той заяви, че е научил за общността на Ивайло Калушев едва след трагедията и отрече да е познавал загиналите.

Последва въпрос от депутата Димитър Петров относно писмо, свързано с организацията на Калушев, изпратено през 2024 година от Антикорупционния фонд (АКФ). Янкулов, който преди това е бил част от организацията, заяви, че не е автор на документа и е разбрал за съществуването му от медиите.

Депутатите поставиха и въпроса за евентуалната политическа обвързаност на Янкулов, предвид участието му като министър в правителството на Андрей Гюров.

Бившият правосъден министър обясни, че е бил част от изпълнителната власт в качеството си на експерт и никога не е членувал в политическа партия.

"Би имало проблем при конкретно проявление на някакви зависимости вследствие на такива участия", коментира Янкулов след изслушването.

Той посочи, че е призовал депутатите да представят конкретни данни за евентуална партийна зависимост или защита на политически интереси, но според него такива не са били изложени.

Пред правната комисия Янкулов представи и вижданията си за реформа на съдебната власт, като постави акцент върху необходимостта от институционална реакция срещу неформалните мрежи за влияние.

"Не може съществуването на бандитски мрежи в съдебната власт да остава без институционален отговор", заяви той.

Темата за лобистките групи беше засегната и от бившия вътрешен министър Веселин Вучков, номиниран от "Продължаваме промяната".

"Ако през следващите години отново се продуцират подобни скандали, това би било провал", посочи Вучков.

Той подчерта, че е политически независим, и заяви, че е напуснал изпълнителната власт преди 12 години заради опит за политизация на Министерството на вътрешните работи.

След изслушването на Вучков депутатите продължиха процедурата с друг бивш вътрешен министър – Емил Дечев.

Изборът на нов състав на ВСС изисква мнозинство от най-малко 160 народни представители, което налага постигането на съгласие между различните парламентарни групи.