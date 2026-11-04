Новини
Търси
Подкаст
Политика

Случаят "Петрохан" влезе в изслушването на Андрей Янкулов за новия ВСС

Случаят "Петрохан" влезе в изслушването на Андрей Янкулов за новия ВСС
БТА

Депутати от "Прогресивна България" поставиха въпроси за трагедията с шестима загинали и връзката на Антикорупционния фонд с организацията на Ивайло Калушев

Случаят "Петрохан" се превърна в тема по време на изслушването на кандидатите за новата Прокурорска колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС). Депутати от "Прогресивна България" отправиха въпроси към бившия министър на правосъдието Андрей Янкулов, номиниран от "Демократична България".

Народният представител Милен Трифонов поиска коментар за трагедията с шестима загинали край хижа "Петрохан" и под връх Околчица, като направи аналогия със скандалите около Мартин Божанов-Нотариуса и Петьо Петров-Еврото.

Янкулов отхвърли сравнението между случаите. Той заяви, че е научил за общността на Ивайло Калушев едва след трагедията и отрече да е познавал загиналите.

Последва въпрос от депутата Димитър Петров относно писмо, свързано с организацията на Калушев, изпратено през 2024 година от Антикорупционния фонд (АКФ). Янкулов, който преди това е бил част от организацията, заяви, че не е автор на документа и е разбрал за съществуването му от медиите.

Депутатите поставиха и въпроса за евентуалната политическа обвързаност на Янкулов, предвид участието му като министър в правителството на Андрей Гюров.

Бившият правосъден министър обясни, че е бил част от изпълнителната власт в качеството си на експерт и никога не е членувал в политическа партия.

"Би имало проблем при конкретно проявление на някакви зависимости вследствие на такива участия", коментира Янкулов след изслушването.

Той посочи, че е призовал депутатите да представят конкретни данни за евентуална партийна зависимост или защита на политически интереси, но според него такива не са били изложени.

Пред правната комисия Янкулов представи и вижданията си за реформа на съдебната власт, като постави акцент върху необходимостта от институционална реакция срещу неформалните мрежи за влияние.

"Не може съществуването на бандитски мрежи в съдебната власт да остава без институционален отговор", заяви той.

Темата за лобистките групи беше засегната и от бившия вътрешен министър Веселин Вучков, номиниран от "Продължаваме промяната".

"Ако през следващите години отново се продуцират подобни скандали, това би било провал", посочи Вучков.

Той подчерта, че е политически независим, и заяви, че е напуснал изпълнителната власт преди 12 години заради опит за политизация на Министерството на вътрешните работи.

След изслушването на Вучков депутатите продължиха процедурата с друг бивш вътрешен министър – Емил Дечев.

Изборът на нов състав на ВСС изисква мнозинство от най-малко 160 народни представители, което налага постигането на съгласие между различните парламентарни групи.

Още по темата

Кандидатът за член на ВСС Цвета Рангелова предлага инструмент за публично проследяване на ключовите процедури

Кандидатът за член на ВСС Цвета Рангелова предлага инструмент за публично проследяване на ключовите процедури

Продължава изслушването на кандидатите за членове на ВСС

Продължава изслушването на кандидатите за членове на ВСС

"Прогресивна България" отказва гласовете на ГЕРБ и ДПС за новия ВСС

"Прогресивна България" отказва гласовете на ГЕРБ и ДПС за новия ВСС

"Прогресивна България" ще търси разговор с ПП-ДБ и "Възраждане" за ВСС

"Прогресивна България" ще търси разговор с ПП-ДБ и "Възраждане" за ВСС

"Възраждане" отказва да избира ВСС с ГЕРБ и ДПС, търси подкрепа от останалите партии

"Възраждане" отказва да избира ВСС с ГЕРБ и ДПС, търси подкрепа от останалите партии

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Политика

Анна Бодакова за Таралеж: Трябва да покажем нулева толерантност спрямо насилието върху животни

Анна Бодакова за Таралеж: Трябва да покажем нулева толерантност спрямо насилието върху животни

България и Саудитска Арабия засилват сътрудничеството в областта на сигурността и вътрешните работи

България и Саудитска Арабия засилват сътрудничеството в областта на сигурността и вътрешните работи

Теменужка Петкова: Ако има някакъв финансов разгул през последните години, то това е скандалният договор с Боташ

Теменужка Петкова: Ако има някакъв финансов разгул през последните години, то това е скандалният договор с Боташ

Гюров: Два дни след изборите започнаха да излизат неудобните истини за газа и пенсиите

Гюров: Два дни след изборите започнаха да излизат неудобните истини за газа и пенсиите

Акция на ГДБОП в Благоевградско - Ивайло Мирчев заговори за връзки с "Прогресивна България"

Акция на ГДБОП в Благоевградско - Ивайло Мирчев заговори за връзки с "Прогресивна България"

Водещи

Локомотив Пловдив пречупи азербайджанци за трета победа в Европа

Локомотив Пловдив пречупи азербайджанци за трета победа в Европа

  • Преди 5 минути
Силяновска при Рюте: Единството е предпоставка за сигурността на съюзниците

Силяновска при Рюте: Единството е предпоставка за сигурността на съюзниците

  • Преди 7 минути
Отмениха бедственото положение в Шабла, обстановката се нормализира

Отмениха бедственото положение в Шабла, обстановката се нормализира

GTA 6 наближава: Rockstar разкри кога започва свалянето и колко място ще е нужно

GTA 6 наближава: Rockstar разкри кога започва свалянето и колко място ще е нужно

  • Преди 17 минути
Случаят "Петрохан" влезе в изслушването на Андрей Янкулов за новия ВСС

Случаят "Петрохан" влезе в изслушването на Андрей Янкулов за новия ВСС

  • Преди 19 минути
ЦСКА за откриването на "Армията": Моменти, които ще помним дълго

ЦСКА за откриването на "Армията": Моменти, които ще помним дълго

  • Преди 19 минути
Лидерът на републиканците в Камарата на представителите се оттегля от поста

Лидерът на републиканците в Камарата на представителите се оттегля от поста

  • Преди 27 минути
СДВР задържа трима мъже при акции срещу наркотиците в София, иззети са близо 5 кг марихуана

СДВР задържа трима мъже при акции срещу наркотиците в София, иззети са близо 5 кг марихуана

Ново изследване поставя под съмнение ролята на кометите за възникването на живота

Ново изследване поставя под съмнение ролята на кометите за възникването на живота

  • Преди 32 минути
В Германия намериха 300 кг кокаин за 20 милиона евро, скрит в банани

В Германия намериха 300 кг кокаин за 20 милиона евро, скрит в банани

  • Преди 39 минути
Радев обсъди с лидера на българите в Сърбия нов граничен пункт и проблемите на сънародниците ни

Радев обсъди с лидера на българите в Сърбия нов граничен пункт и проблемите на сънародниците ни

  • Преди 43 минути
237 мисии за спешна медицинска помощ по въздуха са изпълнени от началото на годината

237 мисии за спешна медицинска помощ по въздуха са изпълнени от началото на годината

  • Преди 50 минути
МС: Показаният от Мирчев документ не е официална кореспонденция

МС: Показаният от Мирчев документ не е официална кореспонденция

  • Преди 51 минути
Левски допусна втора загуба от Аполо 8 и отпадна от Чалъндж къп

Левски допусна втора загуба от Аполо 8 и отпадна от Чалъндж къп

  • Преди 56 минути
Олимпиакос оглави Лига Европа след равенство без голове в Рен

Олимпиакос оглави Лига Европа след равенство без голове в Рен

  • Преди 1 час