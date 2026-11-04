Отмениха бедственото положение в Шабла, обстановката се нормализира

Бедственото положение в община Шабла е отменено със заповед на кмета Мариян Жечев, съобщи БНТ. Решението е взето след спирането на интензивните валежи и нормализирането на обстановката в района.

Нивата на водата в деретата са спаднали значително, а според актуалната информация на общината няма наводнени жилищни сгради и засегнати съоръжения на водоснабдителната или електропреносната инфраструктура.

Екипи на местната администрация вече извършват обходи, за да установят къде е необходимо допълнително отводняване. Започнало е и почистването на улиците от кални наноси, като в дейностите участват доброволци.

Бедственото положение беше въведено след проливните дъждове, довели до преливане на дере и евакуация на 16 души. Наводнени бяха дворове и отделни имоти, а придошлата вода създаде затруднения за жителите.

През следващите дни се очаква специалисти да извършат оглед на пораженията по пътната инфраструктура.

От Общинския щаб за защита при бедствия уточняват, че въпреки отмяната на бедственото положение наблюдението на обстановката ще продължи, за да може при необходимост да бъдат предприети своевременни действия.