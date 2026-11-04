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Кметът на Шабла Мариян Жечев пред ТАРАЛЕЖ за бедственото положение: Ситуацията вече е нормална

Кметът на Шабла Мариян Жечев пред ТАРАЛЕЖ за бедственото положение: Ситуацията вече е нормална
Снимка: Община Шабла

Работа на военните е да вземат мерки за защита, каза той по повод потопения кораб в близост до Шабла

Ден след преливането на река Шабла ситуацията вече е нормална, валежите спряха. Очаквам ранния следобед да отменя бедствената ситуация. Това заяви кметът на гр. Шабла Мариян Жечев пред ТАРАЛЕЖ.

Общо 18 души бяха евакуирани. Две дами са били евакуирани първата вечер на валежите, още 16 души във вторник през деня. Вече всички те са по домовете си, каза Жечев.

Според него основната причина за бедствената ситуация са повишените валежи в района на цялата община и водосборите на деретата в съседните общини, където също е имало значителни количества валежи.

Жечев е категоричен, че всички дерета на територията на града са почистени. „Нямаше дере, в което да не върви вода. Това означава, че тези количества – над 150 до 300 литра на кв. метър, е неизбежно да сме в бедствено положение“, обясни кметът.

Относно ситуацията в Черно море, където от началото на войната в Украйна падат дронове, а в последните месеци имаше атака към търговски кораби, Жечев каза, че при тях не се е случвало да падат дронове. Запитан какви мерки предприемат след потопяването на контейнеровоз, според министър Димитър Стоянов - приблизително на 21 мили югоизточно от Шабла, кметът на града каза: „Това е работа на военните“.

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