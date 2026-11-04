Знаменит обрат в хокея: От 0:4 до 4:4 за 2 минути и 5 секунди (ВИДЕО)

Националната хокейна лига в САЩ и Канада (NHL) предложи един от най-великите обрати в историята на този спорт. Уинипег Джетс навакса четири гола срещу Монреал Канейдиънс само за 2 минути и 5 секунди. Мачът влезе в продъление и Джетс направи пълен обрат за крайното 5:4.

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Канадците имаха меко казано комфортен аванс след голове на Оуен Бек и Джош Андерсън през първата третина, както и два на Коул Калфийлд през втората. Те обаче подцениха съперника си в последните три минути и последователно допуснаха голове на Тайлър Бауер (17:21 мин), Морган Барън (18:03) и два на Кайл Конър (19:00 и 19:27). В продължението Дилан Самберг донесе победата на Джетс.

Любопитно е, че по този драматичен начин Уинипег прекъсна кошмарна серия от девет поредни загуби. Намира се на 13-ата позиция в Западната конференция с 13 точки. В историята на Националната хокейна лига нямаше толкова късен обрат при четири гола пасив.