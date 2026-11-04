Най-важните изводи от междинните избори в САЩ

Демократите поеха контрола над Конгреса на междинните избори в САЩ във вторник, постигайки изключителен напредък дълбоко в републиканската територия, като избирателите отправиха остър упрек към президента Доналд Тръмп и неговата програма, пише Ройтерс.

Ето някои изводи.

Проучванията на общественото мнение преди междинните избори сочеха, че демократите ще се представят добре. Но мащабът на техните победи беше далеч по-голям от прогнозите на повечето анализатори, като се разпростираше отвъд традиционните бойни полета дълбоко в територията на републиканците.

В Тексас Джеймс Таларио разгроми републиканеца Кен Пакстън, превръщайки се в първия новоизбран сенатор от Демократическата партия в щата от 38 години.

С прехвърлянето на мястото в Сената в Южна Каролина партията също влезе в историята. Демократите не са печелили надпревара за Сената на САЩ там през този век, а победата на Ани Андрюс над републиканския сенатор Дарлин Греъм се превърна в поредното определящо изумление на вечерта.

В надпреварата за Сената в Охайо, щат, който Тръмп печели три пъти, демократът Шерод Браун надделя, докато в Канзас демократът Адам Хамилтън лесно победи републиканския действащ сенатор Роджър Маршал. Демократите за последно спечелиха място в Сената в Канзас през 1932 г., по време на Голямата депресия.

Американските медии прогнозираха, че демократите ще си върнат контрола както върху Камарата на представителите, така и върху Сената на САЩ.

Стратези и в двете партии заявиха, че убедителните победи на демократите са подхранвани от силната избирателна активност на верни на партията и независими избиратели, които са си пробили път както в колебливи щати, така и в републиканските бастиони. Демократите също така възприеха стратегия да издигат кандидат във всяка надпревара - дори в тези, които само преди месеци изглеждаха малко вероятни.

Тези залози се отплатиха, особено след като републиканците издигнаха кандидати, които се бореха да преодолеят непопулярността на Тръмп и гнева на избирателите заради високите цени.

Връщането на Конгреса обаче може да се окаже нож с две остриета за демократите.

Избирателите вероятно ще се обърнат към демократите за справяне с икономическите им проблеми, а не само ще се противопоставят на Тръмп. Но те ще бъдат ограничени в това какво законодателство могат да приемат, тъй като президентът запазва правото си на вето. Тръмп би могъл също да каже, че демократите сега са поне еднакво виновни за състоянието на икономиката.

Тръмп заяви пред медиите, че ще приеме резултатите от изборите и е готов да работи с демократите.

Тръмп помоли избирателите да се преструват, че е в бюлетината. Те го направиха и републиканците платиха цената.

Предварителните резултати и екзитполовете показаха лошо настроение на електората, отправяйки остри критики към Тръмп и неговата програма, тъй като избирателите изразиха дълбоко недоволство от високите цени и посоката, в която се развива страната.

Много от тях казаха, че се чувстват по-зле, отколкото преди две години, а близо 9 от 10 са посочили разходите за живот като решаващ или основен фактор при гласуването си, според екзитполове, проведени от SSRS от името на консорциум от американски медии, включващ големи телевизионни мрежи и Associated Press.

Тръмп беше избран през 2024 г. с обещание да спре високата инфлация, но митата му върху чуждестранни стоки и войната срещу Иран влошиха икономическото положение на много американци. Неговият отговор по време на кампанията беше да каже на американците да поемат по-високите разходи, дори когато популярността му спадна до рекордно ниски нива, отбелязва Ройтерс.

Близо две трети от гласоподавателите в екзитполовете обвиниха Тръмп за високите цени, докато три четвърти казаха, че са или ядосани, или недоволни от посоката, в която се развива страната. Гласоподавателите изразиха и широко разпространена загриженост относно корупцията в правителството.

Това не беше просто лоша нощ за републиканците, беше лоша нощ за Тръмп лично. Той претърпя серия от поражения, тъй като няколко кандидати, които той издигна въпреки възраженията на местните републиканци, се затрудниха в надпреварите, които партията очакваше да спечели.

Лично избраните от Тръмп кандидати за Сената в Южна Каролина и Северна Каролина, Греъм и Майкъл Уотли, загубиха своите надпревари, докато Пакстън в Тексас беше категорично победен. Изборът на Тръмп постави републиканците в дефанзивна позиция в щатите, където те бяха фаворити за победа.

Загубите вероятно ще съживят въпросите относно политическите инстинкти на Тръмп, особено склонността му да дава приоритет на личната лоялност пред кандидати с по-широка електорална привлекателност.

Изходните анкети показаха, че коалицията от избиратели, която осигури победата му през 2024 г., е силно раздробена. Републиканците регистрираха рязък спад в подкрепата сред чернокожите мъже, латиноамериканците и младите избиратели.

В последните седмици на кампанията Тръмп и неговите колеги републиканци се опитаха да представят демократите като опасни радикали и комунисти, които биха унищожили страната, ако бъдат избрани.

Атаките не дадоха резултат. Избирателите бяха много по-фокусирани върху цената на хранителните стоки и бензина и искаха да чуят повече от Тръмп за това как ще намали разходите.

По време на кампанията Тръмп многократно твърдеше, че ако демократите спечелят, "това ще бъде комунистическа страна". Той каза, че демократическите естаблишмънти в различни щати са били заменени от "луди лунатици и радикали".

Страхът често е действал като тактика в изборите в САЩ, но в крайна сметка Тръмп не успя да убеди избирателите, че демократите наистина представляват екзистенциална заплаха за Съединените щати.

Меденият месец на Тръмп с латиноамериканските избиратели може би е приключил. Това е лоша новина за републиканците, които разчитаха на тази основна група колебливи избиратели за победи от Калифорния до Флорида.

В Тексас, където 4 от 10 души са латиноамериканци, демократите са разменили местата както на губернатор, така и на Сената, прогнозират медиите. В предимно латиноамериканската югоизточна Флорида демократката Пиа Дандия триумфира в 22-ия конгресен окръг, въпреки че конгресният окръг наскоро беше пренареден в полза на републиканците.

Латиноамериканските избиратели помогнаха на Тръмп да постигне победа през 2024 г., когато той спечели почти половината от гласовете на испанците в сравнение с приблизително една трета през 2020 г. Две години по-късно мнозина бяха дезертирали от партията му. Икономическият гняв помогна за намаляване на подкрепата за републиканците сред испаноговорящите избиратели до само един на всеки трима във вторник, от 46% през 2024 г., показват екзитполове.

Победите на Джина Инохоса, която ще стане първият латиноамерикански губернатор на Тексас, и Ксавиер Бесера, който ще бъде първият избран латиноамерикански губернатор на Калифорния, подчертаха значението на латиноамериканския електорат.

Източник: Ройтерс