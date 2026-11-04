Костадинов: Кирилицата е изтласкана в ъгъла в собствената си родина

Закон за защита на българския език, който да гарантира водещото място на българския език и кирилицата в публичното пространство, е необходим на България. Това заяви лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов след като законопроектът получи широка подкрепа в Народното събрание.

По думите му това е инициатива, която се предлага вече близо 20 години в различни парламенти. Първоначално идеята е била защитавана от проф. Любен Корнезов, след това от проф. Станислав Станилов, а „Възраждане“ е внасяла свои варианти в шест поредни Народни събрания.

„Най-накрая събра доста широка подкрепа в парламента, включително дори от представители, макар и единични, на ПП-ДБ“, коментира Костадинов.

Той уточни, че законопроектът предстои да бъде разгледан на второ четене, като партията е готова да обсъди предложенията на останалите политически формации. Според него е възможно да бъде създадена работна група, която да обедини предложенията между двете четения. Костадинов изрази надежда законът да бъде приет в рамките на следващия месец.

„В родината на кирилицата тя е изтласкана в ъгъла“

Според лидера на „Възраждане“ в България постепенно се е наложило неофициално двуезичие, което вече се е превърнало в сериозен обществен проблем. Той подчерта, че България е родината на кирилицата, на която пишат над 300 милиона души по света, но в собствената ни страна българските надписи все по-често отстъпват място на тези на чужди езици.

„Ако искаме да се гордеем с най-големия си цивилизационен принос, който имаме като народ – нашата азбука, българската азбука, кирилицата, ние трябва да започнем преди всичко от собствения си дом“, заяви Костадинов.

Той даде за пример надписа на входа на Народното събрание, който според него е на английски език, и постави въпроса защо държавните институции използват чуждоезични обозначения. По думите му Конституцията ясно определя българския като единствен официален език в страната, но липсват достатъчно механизми и санкции за нарушенията. Костадинов настоя надписите на държавните учреждения да бъдат единствено на български език и на кирилица. Когато има обозначения на други езици или с други графични системи, те трябва да бъдат с по-малък размер и на второ място.

„Напълно нормално е в родината на българската азбука – кирилицата, тя да има доминиращо положение, а не да бъде изтласкана в ъгъла на обществото“, подчерта той.

Според него подобни законодателни мерки трябва да бъдат въведени с необходимия такт, за да не се стига до излишно обществено напрежение. Костадинов посочи още, че редица европейски държави, сред които Германия, Франция и Испания, имат законодателство за защита и популяризиране на националните си езици.

„Прогресивна България“ също подкрепила законопроекта

Костадинов коментира и подкрепата на „Прогресивна България“, като призна, че е бил изненадан от позицията на формацията. Според него това може да се дължи на публичните изяви на кандидата за вицепрезидент Вълчев по време на предизборната кампания, когато той многократно е поставял въпроса за необходимостта от закон за българския език.

„Би било проява на лош вкус, ако отхвърлят закон, за който техният вицепрезидент говори“, посочи лидерът на „Възраждане“.

Той определи законопроекта като надпартийна инициатива, която е получила подкрепа от представители на почти всички политически сили, с изключение на ДПС.

Костадинов: Пенсионният модел се нуждае от реформа

В разговора беше засегната и темата за пенсионната система и предложението част от осигурителните вноски, предназначени за втория пенсионен стълб, да бъдат пренасочени към НОИ. Костадинов отхвърли твърдението, че „Възраждане“ настоява за закриване на втория стълб, но потвърди, че партията има последователна позиция по отношение на настоящия пенсионен модел. Той обясни, че за подобна промяна е необходима цялостна реформа в Кодекса за социално осигуряване и тя не може да бъде осъществена само чрез Закона за държавния бюджет.

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