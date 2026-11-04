Новини
Търси
Подкаст
Политика

От трибуната на НС: ГЕРБ-СДС настоява за ежемесечни компенсации за бизнеса заради скъпия ток

От трибуната на НС: ГЕРБ-СДС настоява за ежемесечни компенсации за бизнеса заради скъпия ток
БТА

От партията предлагат държавата да покрива изцяло разликата над 92 евро за мегаватчас

ГЕРБ-СДС призова парламентарните сили да подкрепят предложението за ежемесечни компенсации на небитовите потребители заради високите цени на електроенергията. Искането беше отправено от депутата Жечо Станков в декларация от името на парламентарната група.

По думите му средната борсова цена на тока през октомври е достигнала 232 евро за мегаватчас, което представлява увеличение с над 150% спрямо летните месеци.

От ГЕРБ-СДС предлагат да бъде възстановен механизмът от 2025 г., при който бизнесът получава компенсация за 100% от разликата над 92 евро за мегаватчас.

Станков предупреди, че без навременна подкрепа по-високите разходи за електроенергия ще се отразят върху цените на стоките и услугите. Той настоя парламентът да разгледа предложението още тази седмица, преди фирмите да получат фактурите си за октомври.

Според ГЕРБ-СДС средствата могат да бъдат осигурени от Фонд „Сигурност на електроенергийната система“, без допълнително натоварване на държавния бюджет. От партията изчисляват, че във фонда ще постъпят около 500 млн. евро допълнителни приходи, а предложената програма ще струва по-малко от тази сума годишно.

След декларацията председателят на Народното събрание Михаела Доцова уточни, че разпореждането за разпределяне на проекта в парламентарните комисии вече е подготвено.

Още по темата

Млекопреработвателите искат компенсации за скъпия ток, предупреждават за поскъпване на млечните продукти

Млекопреработвателите искат компенсации за скъпия ток, предупреждават за поскъпване на млечните продукти

ГЕРБ предлагат 100% компенсации за бизнеса заради цената на тока

ГЕРБ предлагат 100% компенсации за бизнеса заради цената на тока

МС одобри над 6 млн. евро за компенсации за ясли

МС одобри над 6 млн. евро за компенсации за ясли

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Политика

Костадинов: Кирилицата е изтласкана в ъгъла в собствената си родина

Костадинов: Кирилицата е изтласкана в ъгъла в собствената си родина

Йорданова с предупреждение към властта: Бюджетът за 2027 г. може да предизвика протести

Йорданова с предупреждение към властта: Бюджетът за 2027 г. може да предизвика протести

Ивайло Мирчев: ГДБОП разбива нелегална фабрика за цигари, отгоре потулват случая

Ивайло Мирчев: ГДБОП разбива нелегална фабрика за цигари, отгоре потулват случая

Румен Радев: Правителството не се меси в работата на КЕВР, токът и парното запазват цените си

Румен Радев: Правителството не се меси в работата на КЕВР, токът и парното запазват цените си

ДБ: Страхът може да мобилизира гласове. Но не може да създаде доверие

ДБ: Страхът може да мобилизира гласове. Но не може да създаде доверие

Водещи

Йорданова с предупреждение към властта: Бюджетът за 2027 г. може да предизвика протести

Йорданова с предупреждение към властта: Бюджетът за 2027 г. може да предизвика протести

  • Току-що
Костадинов: Кирилицата е изтласкана в ъгъла в собствената си родина

Костадинов: Кирилицата е изтласкана в ъгъла в собствената си родина

  • Току-що
Най-важните изводи от междинните избори в САЩ

Най-важните изводи от междинните избори в САЩ

  • Преди 4 минути
БФС повери Левски - ЦСКА на един от най-опитните съдии

БФС повери Левски - ЦСКА на един от най-опитните съдии

  • Преди 14 минути
От трибуната на НС: ГЕРБ-СДС настоява за ежемесечни компенсации за бизнеса заради скъпия ток

От трибуната на НС: ГЕРБ-СДС настоява за ежемесечни компенсации за бизнеса заради скъпия ток

  • Преди 18 минути
3100 стъпала и стръмни склонове: хуманоидни роботи покориха една от най-известните планини в Китай

3100 стъпала и стръмни склонове: хуманоидни роботи покориха една от най-известните планини в Китай

  • Преди 20 минути
Доларът падна до едномесечно дъно след изборната победа на демократите в САЩ

Доларът падна до едномесечно дъно след изборната победа на демократите в САЩ

  • Преди 20 минути
Ивайло Мирчев: ГДБОП разбива нелегална фабрика за цигари, отгоре потулват случая

Ивайло Мирчев: ГДБОП разбива нелегална фабрика за цигари, отгоре потулват случая

Контейнери, заобиколени от боклуци: Сигнал за замърсяване в "Сухата река"

Контейнери, заобиколени от боклуци: Сигнал за замърсяване в "Сухата река"

20 сигнала за бомби в училища, детски градини и институции в Хасковско

20 сигнала за бомби в училища, детски градини и институции в Хасковско

  • Преди 35 минути
ЦСКА замина в пълна бойна готовност за мача с Панатинайкос

ЦСКА замина в пълна бойна готовност за мача с Панатинайкос

  • Преди 37 минути
Срещата на върха на НАТО през 2027 г. ще се проведе в Албания

Срещата на върха на НАТО през 2027 г. ще се проведе в Албания

  • Преди 38 минути
"Космическите ми лазери не проработиха": Илон Мъск иронизира победата на демократите в САЩ

"Космическите ми лазери не проработиха": Илон Мъск иронизира победата на демократите в САЩ

  • Преди 40 минути
"Без Мая. Без Кнопа. Без последствия": Готвят нов протест пред ВМА

"Без Мая. Без Кнопа. Без последствия": Готвят нов протест пред ВМА

Румен Радев: Правителството не се меси в работата на КЕВР, токът и парното запазват цените си

Румен Радев: Правителството не се меси в работата на КЕВР, токът и парното запазват цените си