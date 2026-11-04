От трибуната на НС: ГЕРБ-СДС настоява за ежемесечни компенсации за бизнеса заради скъпия ток

ГЕРБ-СДС призова парламентарните сили да подкрепят предложението за ежемесечни компенсации на небитовите потребители заради високите цени на електроенергията. Искането беше отправено от депутата Жечо Станков в декларация от името на парламентарната група.

По думите му средната борсова цена на тока през октомври е достигнала 232 евро за мегаватчас, което представлява увеличение с над 150% спрямо летните месеци.

От ГЕРБ-СДС предлагат да бъде възстановен механизмът от 2025 г., при който бизнесът получава компенсация за 100% от разликата над 92 евро за мегаватчас.

Станков предупреди, че без навременна подкрепа по-високите разходи за електроенергия ще се отразят върху цените на стоките и услугите. Той настоя парламентът да разгледа предложението още тази седмица, преди фирмите да получат фактурите си за октомври.

Според ГЕРБ-СДС средствата могат да бъдат осигурени от Фонд „Сигурност на електроенергийната система“, без допълнително натоварване на държавния бюджет. От партията изчисляват, че във фонда ще постъпят около 500 млн. евро допълнителни приходи, а предложената програма ще струва по-малко от тази сума годишно.

След декларацията председателят на Народното събрание Михаела Доцова уточни, че разпореждането за разпределяне на проекта в парламентарните комисии вече е подготвено.