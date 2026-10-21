МС одобри над 6 млн. евро за компенсации за ясли

Министерският съвет одобри 60,7 млн. евро за подготовката и произвеждането на изборите за народни представители, които се състояха на 19 април 2026 г. Средствата представляват вече извършени разходи, заложени в план-сметката на правителството от февруари тази година. Това стана ясно от взетите решения от редовното заседание на Министерски съвет днес.

Поради първоначалното неприемане на държавния бюджет за 2026 г., финансирането се реализира по реда на Закона за събирането на приходи и извършването на разходи. Финансирането ще бъде осигурено от централния бюджет и чрез преструктуриране на разходи или трансфери.

На редовното си заседание днес правителството прие и две постановления за общи допълнителни трансфери към общините на стойност над 6,1 млн. евро за компенсации на неприети деца в ясли. Първият транш от 4 577 089 евро покрива периода от 1 ноември 2025 г. до 30 април 2026 г., а вторият от 1 587 368 евро е за месеците юли и август 2026 г. Парите са предназначени за родители, чиито деца не са получили места в общински ясли или яслени групи поради недостиг на капацитет, и ще се разпределят по бюджетите на Столична община, Пловдив, Варна, Божурище, Родопи и Аврен.

В ход са и други важни решения на кабинета, сред които е одобрението на списък с 15 приоритизирани искания за получаване на помощ по линия на Инструмента за техническа подкрепа на Европейския съюз. Тези проекти са насочени към реформи в пазара на труда, финансовото управление, енергетиката, дигитализацията, местното самоуправление и енергийната ефективност. Документът ще бъде изпратен официално до Европейската комисия в срок до 31 октомври тази година.

Информация за целия обем на взетите решения днес може да бъде видян в сайта на институцията.