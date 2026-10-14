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Кабинетът одобри бюджетния план за 2027 г., още пет IRIS-T и нов граничен пункт с Турция

Кабинетът одобри бюджетния план за 2027 г., още пет IRIS-T и нов граничен пункт с Турция
БТА

ред ключовите решения на Министерския съвет са още държавна гаранция до 228 млн. евро за проекта "Яденица", нов механизъм за минималната заплата и над 4,8 млн. евро за "Евровизия 2027"

Министерският съвет взе серия от ключови решения на заседанието си на 14 октомври, свързани с бюджета, отбраната, енергетиката, доходите и инфраструктурата.

Едно от най-важните решения е одобряването на проекта на бюджетен план на България за 2027 г. Документът съдържа основните фискални параметри за следващата година и ще бъде представен в рамките на засиленото бюджетно наблюдение за държавите от еврозоната. Планът служи и като доклад за мерките, които страната предприема във връзка с прекомерния дефицит.

Правителството одобри и програмното споразумение с Германия за придобиването на още пет зенитно-ракетни системи IRIS-T SLM по линия на SAFE. След одобрение на актуализирания инвестиционен проект от Народното събрание министърът на отбраната ще може да подпише споразумението, което впоследствие ще подлежи на ратификация.

Сред важните решения е и проектът за откриване на нов граничен преход "Капитан Андреево-Капъкуле-Север". България и Турция трябва да договорят изграждането на нов съвместен граничен контролно-пропускателен пункт северно от съществуващия преход. Предвижда се смесена комисия да уточни трасетата, вида на трафика, броя на лентите и режима на работа.

Кабинетът даде зелена светлина и за държавни гаранции до 228,1 млн. евро за стратегическия енергиен проект за увеличаване на долния изравнител на ПАВЕЦ "Чаира" чрез изграждането на язовир "Яденица" и реверсивен напорен тунел. Проектът трябва да подобри енергийната сигурност и да улесни интегрирането на повече възобновяеми източници в електроенергийната система.

Променя се и начинът за определяне на минималната работна заплата. Всяка година до 15 август правителството ще определя диапазон за размера ѝ, като ще се отчитат покупателната способност, издръжката на живот, равнището и растежът на заплатите и производителността на труда. Предвидени са и преговори между синдикати и работодатели, както и оценка на адекватността на минималната заплата на всеки три години.

Правителството отпуска и над 4,8 млн. евро на Община Бургас за подготовката и провеждането на "Евровизия 2027". Средствата ще бъдат използвани за организацията, тестово събитие и техническата подготовка на "Арена Бургас", която ще бъде домакин на конкурса през май догодина.

Сред останалите решения са 11,4 млн. евро допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет, над 5,5 млн. евро за научни програми и 13 млн. евро за Държавен фонд "Земеделие". Кабинетът одобри и откриването на българско посолство в Маскат, Оман.

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