Най-тежко пострадалият фен на Левски в Марсилия се влошава

Най-тежко пострадалият фен на Левски в Марсилия се влошава. Велислав Великов в момента е единственият привърженик на „сините", който остана във френската болница „Норд“. По-рано днес военнотранспортният самолет „Спартан“ транспортира двама български граждани, пострадали в Марсилия. Състояниео на Великов обаче не позволи да пътува по въздух.

Мач в София няма да има: Снегът отложи и Септември - Левски

Снежната обстановка доведе до отлагането на още един мач от Първа лига. Срещата между Септември и Левски на Националния стадион „Васил Левски" официално е отложена с 24 часа. Такова решение взеха двата отбора и съдиите, въпреки че още от рано сутрин багерчета и служители с лопати разчистват терена.

В понеделник в 11:00 часа ще има нова среща на „Васил Левски“, за да се прецени дали мачът ще може да започне в 16:00 часа.

Голям малшанс за Никола Цолов в битката за титлата във Формула 2



Никола Цолов е напът да изпусне титлата във Формула 2 след драматично Гран При на Катар. Директният съперник на българина Алекс Дън спечели предпоследното състезание за сезона и събра актив от 219 точки. Цолов остана чак шести и има 213. Така всичко ще се реши в последния кръг в Абу Даби.

Александър Томаш е новият треньор на Ботев Пловдив

Александър Томаш е новият треньор на Ботев Пловдив, научи ТАРАЛЕЖ. 48-годишният специалист официално ще застане начело на "канарчетата" в понеделник. Очаква се в щаба му да бъдат неговите дългогодишни помощници Константин Мирчев и Тодор Кючуков. Томаш заменя на поста Станислав Генчев, който беше освободен в началото на седмицата.

Искат вътрешно разследване в Левски заради нападението в Марсилия

Сериозни въпроси към ръководството на Левски бяха поставени след нападението над българските привърженици в Марсилия. Бившият директор „Комуникации“ на клуба Климент Йончев поиска вътрешно разследване, което да установи дали ръководството е получило предварителни предупреждения от френските власти за очаквано насилие срещу феновете. Повече по темата в линка горе.

ВАР спаси Арсенал в лудо дерби срещу Манчестър Сити

Арсенал и Манчестър Сити завършиха наравно 2:2 в голямото дерби от 12-ия кръг на Висшата лига. Двата отбора предложиха драматичен сблъсък на „Емирейтс“, в който домакините успяха да измъкнат точката с късен гол на Юриен Тимбер в 83-ата минута. Равенството остави „артилеристите“ на върха в класирането с 29 точки, докато Манчестър Сити се изкачи до второто място с 23 пункта.