Сектор Б обяви бойкот на мачовете на Левски

Организираните привърженици на Левски от Сектор Б обявиха бойкот на мачовете на „сините“. Феновете ще преустановят посещението на срещите на отбора, докато не бъде възстановен диалогът с ръководството на клуба. Решението идва на фона на напрежението след инцидентите на стадион „Велодром“ в Марсилия, където български привърженици бяха нападнати по време на гостуването на Левски в Лига Европа.

Във Франция: Фенове на Левски протестират с ксенофобски транспаранти

Фенове на Левски протестират с ксенофобски транспаранти пред френското посолство. Това написа местният RMC Sport, който продължава да следи активно събитията след злополучния мач в Марсилия от Лига Европа на 26 ноември. Изданието отбеляза още, че протестът е проведен спонтанно и не е съгласуван със Столична община.

Снегът отложи мача между Ботев Враца и Лудогорец

Обилният снеговалеж във Враца провали дългоочаквания сблъсък между Ботев Враца и Лудогорец от 16-ия кръг на Първа лига. Срещата трябваше да се проведе днес от 15:15 часа на стадион „Христо Ботев“, но съдийската бригада прецени, че условията не позволяват провеждането на двубоя. Мачът е отложен с 24 часа и по правилник трябва се играе в неделя, 29 ноември, от 15:15 часа.

Черно море разгроми Ботев Пловдив под дъжда във Варна

Черно море постигна убедителна победа с 4:2 над Ботев Пловдив в двубой от 16-ия кръг на Първа лига. „Моряците“ изиграха впечатляващо първо полувреме на стадион „Тича“ във Варна и си осигуриха аванс от три попадения още преди почивката. Асен Чандъров намали от дузпа, но домакините не допуснаха обратът да се превърне в реална заплаха.

Никола Цолов завърши четвърти в спринта на Формула 2 в Катар

Никола Цолов записа силно представяне в спринтовото състезание от Формула 2 на пистата „Лусаил“ в Катар, финиширайки на четвърта позиция. Българският пилот на Campos Racing стартира от същото място и успя да се задържи сред най-бързите в оспорваната надпревара. Това е ценен резултат за Цолов в предпоследния кръг от сезона, който има ключово значение за битката за шампионската титла.

Манчестър Юнайтед загуби с 0:4 в дебюта на Почетино на „Олд Трафорд"



Манчестър Юнайтед претърпя унизително поражение с 0:4 от Брентфорд на „Олд Трафорд“ в двубой от 12-ия кръг на Висшата лига. Дебютът на Маурисио Почетино пред собствена публика се превърна в кошмар, след като „червените дяволи“ бяха надиграни категорично и продължиха негативната си серия в първенството.