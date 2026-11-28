Земетресение с магнитуд 6,2 разтърси руския полуостров Камчатка, съобщиха от Геофизичната служба на Руската академия на науките.

Епицентърът на труса е регистриран на 72 километра от Петропавловск-Камчатски – административния център на Камчатския край в Далечния изток на Русия.

По данни на регионалното подразделение на службата земетресението е станало на сушата около 13:15 ч. по Гринуич, на дълбочина 189,1 километра.

В Петропавловск-Камчатски земетресението е усетено с интензивност от трета степен.

Руската информационна агенция ТАСС съобщава, че нощният трус е събудил жителите на региона. Въпреки късния час и снежната буря много от тях са напуснали жилищата си от съображения за сигурност.