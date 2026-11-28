Украинският президент Володимир Зеленски е разпоредил Кримският мост да бъде напълно унищожен, а въоръжените сили на страната вече подготвят нови удари по съоръжението. Това съобщава британският вестник The Telegraph, позовавайки се на военни източници.

"Президентът иска мостът да бъде напълно разрушен", заявява един от източниците на изданието.

Според публикацията унищожаването на останалата част от моста би представлявало значителен политически успех за Зеленски в стремежа му да отслаби руския контрол над окупирания Крим.

Британският вестник разкрива и подробности за украинската операция срещу съоръжението на 17 и 18 ноември, при която са нанесени тежки поражения по автомобилната и железопътната му част.

Според източниците на The Telegraph атаката е била кулминацията на операция в седем етапа, насочена към отслабване на руската противовъздушна отбрана в района.

В действията са били използвани 11 различни оръжейни системи. Първоначалните удари са извършени с безпилотни летателни апарати, след което са били използвани и украински ракети "Нептун".

Според източник, запознат с операцията, украинските военноморски сили са изстреляли значителен брой ракети от брега, след което са сменили позициите си, за да избегнат ответен удар.

Около 2:00 часа през нощта военните установили, че част от пътната настилка и металната арка на моста са се срутили във водата.

"Разбира се, изпихме малко бира", разказва един от участниците в подготовката на операцията, цитиран от британското издание.

На следващата нощ украинските сили са извършили втори удар, насочен срещу железопътната част на съоръжението, която също е била сериозно повредена.

Според The Telegraph успешните удари могат да доведат до преразглеждане на украинските планове за производство на ракети. Изданието допуска, че Киев може да насочи повече средства към производството на "Нептун" за сметка на ракетната програма "Фламинго".

Един от украинските военни, разговаряли с изданието, представя атаките като отговор на руските удари по инфраструктурата на Украйна.

"Не разбирам руснаците. Те би трябвало да знаят, че разполагаме с такова оръжие. Защо тогава атакуват нашите мостове, без да осъзнават, че ние няма да постъпим по същия начин с техните мостове?", заявява той.

Кримският мост, известен още като Керченски мост, свързва територията на Русия с Кримския полуостров, който Москва окупира и анексира през 2014 г.

Съоръжението има важно транспортно и стратегическо значение за Русия, тъй като осигурява автомобилна и железопътна връзка с полуострова.

Украйна многократно е атакувала моста от началото на пълномащабната руска инвазия през февруари 2022 г., като го разглежда като важен елемент от руската военна логистика.

Според британското издание Киев възнамерява да продължи ударите, докато съоръжението не бъде напълно разрушено.