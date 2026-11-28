Препоръката на Европейската комисия (ЕК) за налагане на санкция на България е неприятна и несправедлива, заяви вицепремиерът Атанас Пеканов пред БНТ. По думите му евентуалното налагане на глобата ще бъде обсъдено през следващата година.

Пеканов посочи, че подобни препоръки е имало и в миналото, но те не са довели до налагането на санкции. Според него би било неприятно България да се превърне в първата санкционирана държава.

Вицепремиерът смята, че евентуалната глоба ще има по-скоро символичен характер заради промените в европейските правила и намаления размер на финансовите санкции.

Той разкритикува и реакцията на опозицията, в която по думите му се наблюдава ентусиазъм от перспективата България да бъде санкционирана.

"Такова злорадство не помага на България“, заяви Пеканов.

Вицепремиерът изрази критики към европейските фискални правила, като посочи, че въпреки промените през 2024 г. те не отчитат достатъчно различията между държавите членки.

"Те третират равно България, която има 30% дълг към брутния вътрешен продукт (БВП), и Франция, която има 130% дълг към БВП“, каза той.

Според Пеканов България преизпълнява изискванията за 2027 г., но препоръката за санкция е свързана с бюджетните показатели през 2026 г., когато правителството не е успяло да ограничи социалните разходи.

Той защити решението за включване на социални плащания в бюджета, аргументирайки се с високата инфлация след присъединяването на страната към еврозоната.

По отношение на риска от спиране на европейските средства Пеканов обясни, че подобна мярка може да бъде предприета при неспазване на изискванията за втора поредна година.

Вицепремиерът заяви, че за 2027 г. България е изпълнила очакванията на европейските институции.