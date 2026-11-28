Столичната община въвежда временна организация на движението на автобусните линии до Витоша заради очакваните интензивни снеговалежи през нощта срещу неделя, натрупването на значителна снежна покривка и опасността от заледяване на пътните настилки.

Падналите през съботния ден дъждове също създават предпоставки за образуване на заледявания. Според прогнозата снеговалежите ще продължат поне до обяд в неделя, а максималните температури в Софийско ще бъдат между минус 4 и минус 2 градуса.

От началото на неделния ден движението на автобусни линии №61 и №66 ще бъде преустановено, а автобус №63 ще се движи по съкратен маршрут до спирка "Бялата чешма“.

Временната организация ще остане в сила до достатъчно добро почистване на пътищата и осигуряване на безопасни условия за движение на автобусите.

От общината припомнят, че пътищата на територията на Природен парк "Витоша“ не се обработват със сол и химически препарати.

Столичната община ще следи обстановката през целия ден и ще информира своевременно гражданите за възстановяването на обичайните маршрути.

Към момента на съобщението на терен в столицата работят 92 снегопочистващи машини.

В страната над 430 машини обработват републиканската пътна мрежа, а снеговалежи има в 20 области.Очаква се зимната обстановка да се усложни през нощта, като на места снежната покривка може да достигне между 30 и 50 сантиметра.