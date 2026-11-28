Напрежението в Черно море и Югоизточна Европа ще продължи да нараства през следващите месеци, прогнозира бившият министър на отбраната Николай Ненчев пред NOVA NEWS.

По думите му провокациите в региона зачестяват, а случващото се около балтийските държави, Полша и Румъния е сигнал за усложняващата се обстановка в Европа.

„За голямо съжаление, военната обстановка е силно негативна. Напрежението ще ескалира – както в акваторията на Черно море, така и в Югоизточна Европа“, коментира Ненчев.

Той посочи, че не очаква положително развитие през следващите месеци, като обърна внимание на предупрежденията от Великобритания, Германия и различни разузнавателни служби.

Според бившия военен министър България трябва да преосмисли стратегията си за национална сигурност, като бъде направен широк експертен анализ и постигнато национално съгласие по основните приоритети.

Ненчев коментира и заплахите, свързани с появата на дронове в близост до българските брегове. Според него основният въпрос е не само установяването на техния произход, но и готовността на страната да реагира при евентуална опасност.

„По-важният въпрос е какво правим ние, за да предотвратим бъдещи подобни атаки в акваторията в близост до българските брегове“, подчерта той.

По отношение на българското участие във финансовата подкрепа за Украйна Ненчев изрази съмнение, че при общ европейски механизъм може да бъде гарантирано приоритетното насочване на средства към районите с компактно българско население.

„Това би било прецедент. Всяка една от тези държави би могла да предяви подобна претенция“, коментира той, визирайки държавите, чиито малцинства живеят на територията на Украйна.

Бившият министър коментира и позицията на Румен Радев срещу участието на български мироопазващи войски в Украйна. Според Ненчев подобни послания са създали усещане за несигурност сред българската общност там.

Той направи разграничение между участие във военни действия и мироопазваща мисия след постигането на мирно споразумение, като подчерта, че подобна мисия не означава автоматично изпращане на български военнослужещи на фронта.

Ненчев определи и зачестяващата ядрена реторика на Русия като опасна, посочвайки, че тя създава допълнително безпокойство сред държавите членки на НАТО и Европейския съюз.