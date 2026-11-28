Пет села в община Габрово са без електрозахранване заради аварии в условията на продължаващия снеговалеж. Засегнати са населените места Поповци, Армените, Чарково, Думници и Гайтани.

Зимната обстановка в общината е овладяна, като цялата налична снегопочистваща техника е на терен и обработва основните пътни артерии и високите квартали.

Пътищата са заснежени, но проходими, а общественият транспорт се движи по график. Осигурен е и безпроблемен достъп до областната болница за линейки и снабдяване.

През деня дежурните екипи са реагирали на сигнал за паднало дърво и за закъсал автомобил, който се оказал с летни гуми.

На прохода „Шипка“ видимостта е силно намалена заради мъгла, а снежната покривка надхвърля 7 сантиметра. В местността Узана снегът вече достига 24 сантиметра. И на двете места са отчетени температури от минус 5 градуса.

От Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) предупреждават за рязко влошаване на времето в неделя, 29 ноември.

За региона е обявен оранжев код за снеговалежи, като се очаква натрупване на до 30 сантиметра нов сняг и силни виелици по планинските проходи. В сила е и жълт код за ниски температури, които могат да достигнат минус 14 градуса.

Към момента няма информация кога ще бъде възстановено електрозахранването в засегнатите населени места.