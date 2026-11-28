Байерн допусна нова грешна стъпка в Бундеслигата, след като не успя да победи Хамбургер и завърши 0:0 при гостуването си на „Фолкспаркщадион“. Баварците изиграха разочароващ двубой, в който не отправиха нито един точен удар към противниковата врата, а капитанът Йозуа Кимих беше изгонен още преди почивката.

Така тимът на Венсан Компани пропусна възможността да притисне лидера Борусия Дортмунд в битката за първото място. Байерн продължава да изпитва затруднения, след като преди това загуби от Лил в Шампионската лига и завърши наравно с Кьолн (1:1).

Кимих остави Байерн с десет души

Ключовият момент в срещата дойде в 44-ата минута. Кимих получи директен червен картон, след като реагира агресивно срещу Александър Рьосинг-Лелесийт и го дръпна за косата в ситуация без топка.

Съдията Бастиан Данкерт не се поколеба да изгони германския национал. Така Байерн трябваше да изиграе цялото второ полувреме с човек по-малко, а капитанът му рискува да получи и допълнително наказание за проявата си.

Нито един точен удар за баварците

Въпреки че владееше повече топката, Байерн така и не успя да намери път към вратата на домакините. Статистиката е красноречива - баварците отправиха осем удара, но нито един от тях не попадна в очертанията на вратата. Хамбург имаше един точен изстрел.

Домакините опитаха да се възползват от численото си превъзходство след почивката, но също не намериха начин да стигнат до победен гол. В края Мартин Аделин пропусна добра възможност, а Байерн успя да удържи равенството.

Компани има сериозни кадрови проблеми

Байерн пристигна в Хамбург с множество отсъстващи футболисти. Сред тях бяха Хари Кейн, Майкъл Олисе и Джамал Мусиала, което принуди Компани да заложи на младия Ноа Коджо-Евора в атака.

Проблемите на баварците се задълбочиха и по време на самия мач, след като Конрад Лаймер и Ленарт Карл напуснаха терена с физически оплаквания. Равенството може да се окаже сериозен удар за амбициите на Байерн в първенството, особено ако Борусия Дортмунд увеличи преднината си в предстоящия двубой срещу Байер Леверкузен.