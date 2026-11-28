България се класира на 13-о място в класическата смесена щафета от Световната купа по биатлон в Контиолахти, Финландия. Родният квартет финишира с време 1:12:46.4 часа, на 3:45.8 минути след победителите от Норвегия. В състава на България бяха Лора Христова, Милена Тодорова, Владимир Илиев и Васил Зашев. Националите не допуснаха наказателна обиколка, но използваха общо 10 допълнителни патрона.

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Победата в Контиолахти отиде при Норвегия. Квартетът на скандинавците завърши за 1:09:00.6 часа, с пет допълнителни патрона и без наказателна обиколка. Франция остана втора на 10.3 секунди, а Германия зае третото място с пасив от 31.8 секунди.

Няколко часа по-рано българският отбор завърши на 20-о място в единичната смесена щафета. Валентина Димитрова и Георги Джоргов представиха страната ни в надпреварата, която събра 26 национални отбора. Българският тандем финишира с време 40:24.1 минути, без наказателна обиколка, но с общо 13 допълнителни патрона.