Синдикатите на служителите на парижките летища „Шарл дьо Гол“ и „Орли“ подадоха предизвестие за стачка в навечерието на коледните празници, съобщава БТА.

Стачните действия са организирани от представители на служителите на летищния оператор „Аеропор дю Пари“ (ADP) в подкрепа на исканията им, свързани със заплащането и заетостта.

Протестните действия са планирани от 5:00 ч. местно време на 17 декември, четвъртък, до полунощ на 20 декември, неделя.

Синдикалните организации настояват за увеличение с 20% на надбавките за транспорт от дома до работното място, както и за отпускане на премия за гориво в размер на 1000 евро.

Сред останалите искания са незабавното запълване на свободните длъжности във всички дирекции и създаването на апелативна комисия, която да позволи запазването на работните места на служителите при временно или окончателно отнемане на достъпа им.

Според синдикатите ръководството на летищната група „носи отговорността за провала на преговорите“.

Към момента няма коментар от ръководството на компанията, нито конкретна информация за евентуални отменени или забавени полети през посочения период.