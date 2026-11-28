Бившият финансов министър Теменужка Петкова от ГЕРБ-СДС обвини правителството на Румен Радев за предложената от Европейската комисия финансова санкция срещу България заради прекомерния бюджетен дефицит.

В публикация във Facebook тя отговори на премиера, който определи предложената глоба като несправедлива и обвини предишните управляващи, че са заблуждавали европейските институции във връзка с приемането на страната в еврозоната.

Позовавайки се на отговор на Европейската комисия до БНР, Петкова посочи, че процедурата няма връзка с въвеждането на еврото. По думите ѝ присъединяването на България към еврозоната на 1 януари 2026 г. се основава на официални данни, потвърдени от Евростат и Европейската централна банка през юни 2025 г.

Тя отхвърли и твърденията за политически мотиви, като подчерта, че процедурата при прекомерен дефицит се прилага спрямо всички държави членки на Европейския съюз, независимо дали използват единната европейска валута.

Според Петкова още през пролетта Европейската комисия е предупредила, че бюджетният дефицит на България надхвърля допустимите граници, а през юли Съветът на ЕС е отправил препоръки, по които правителството не е предприело ефективни действия.

"Нека не забравяме, че бюджетът за 2026 г. и бюджетният план за 2027 г. бяха изготвени и предложени единствено и само от правителството на "Прогресивна България““, посочи Петкова.

Бившият финансов министър предупреди, че засилването на процедурата при прекомерен дефицит създава риск от спиране на европейски средства и налагане на преки финансови санкции.

"Истината е проста: Брюксел не ни глобява за минали периоди. Глобява ни заради провала на сегашното управление през 2026 г. и заради неадекватните сметки за бюджет 2027 г., които продължават да задълбочават проблема“, написа тя.

Според Петкова последиците от управленските решения ще бъдат понесени от българските граждани. Тя предупреди за евентуална глоба от 25 млн. евро, риск от спиране на европейското финансиране и натрупване на нови държавни дългове.

"Стига с оправданията! Никак не е прогресивно, нали?“, завърши публикацията си Теменужка Петкова.