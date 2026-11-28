Два френски изтребителя "Мираж 2000D" са изпълнили мисия над Черно море на 27 ноември с подкрепата на самолет за дозареждане във въздуха Airbus A330 MRTT. По същото време самолет на НАТО E-3A Sentry е извършвал наблюдение над Румъния, съобщава специализираното издание Itamilradar.

Според данните от системите за проследяване на полети френските изтребители са били с регистрационни номера 445 и 520 и позивни FAF7230 и FAF7230B.

Особен интерес представлява информацията, че поне един от самолетите вероятно е бил оборудван със система ASTAC, предназначена за радиоелектронно разузнаване.

Технологията позволява събиране и анализ на електромагнитни сигнали, включително такива, излъчвани от радарни системи. Подобно оборудване би могло да предостави информация за активността на военни радари и противовъздушна отбрана в Черноморския регион.

Наличието на системата ASTAC при конкретния полет обаче не е официално потвърдено.

Френските изтребители са били подпомагани от самолет Airbus A330 MRTT с регистрация F-UJCK и позивна FAF4091. Машината е извършила няколко обиколки над западната част на Черно море, преди да се насочи на изток.

По същото време самолет на НАТО Boeing E-3A Sentry с позивна NATO08 е изпълнявал мисия над румънска територия. Този тип самолети се използват за ранно предупреждение, наблюдение на въздушното пространство и координация на военни операции.

Наличните данни не доказват пряка оперативна връзка между отделните полети.

Подобна активност е регистрирана и ден по-рано, на 26 ноември, когато два френски изтребителя "Мираж 2000D" са прелетели над Черно море източно от Варна и Бургас. Самолетите са излетели от румънската военновъздушна база "Михаил Когълничану".

Последователните мисии показват засилената активност на френската военна авиация в Черноморския регион на фона на продължаващата война между Русия и Украйна.

Евентуалното използване на ASTAC би позволило събирането на разузнавателна информация за руските радарни системи и противовъздушната отбрана около Крим и Черно море.

Присъствието на френските изтребители, самолета за дозареждане и платформата за ранно предупреждение на НАТО подчертава значението на Черноморския регион за сигурността на източния фланг на Алианса.