Треньорът на Олимпик Марсилия Брюно Женезио даде пресконференция преди гостуването на Оксер от Лига 1. Специалистът отново коментира баталните сцени на "Велодром" по време на мача с Левски, при които феновете на "сините" бяха нападнати от озверели ултраси на домакините, в резултат на което пострадаха 11 от привържениците на българския шампион.

"Осъждам насилието, извършено по време на този мач, както осъждам и поведението на българските фенове, които показваха нацистки символи или издаваха маймунски звуци. Това е нещо, което няма място на футболен стадион или в ежедневието", каза Женезио.

Той отказа да говори за евентуалните санкции, които неговият клуб може да получи. "Аз не се занимавам със санкции. Знаем, че има възможност за санкция и ще я приемем".

Треньорът се върна и към самата среща. "Смятам, че изиграхме сериозен мач. Можехме да реализираме нашите положения. Пред нашата врата рядко имаше опасности, с изключение на удара на Рейналдо. Контролирахме мача и трябва да надграждаме от него".