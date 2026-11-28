Българските държавни железници организират празнични пътувания с Дядо Коледа в Родопите и тази година. На 19 и 20 декември пътниците ще могат да се насладят на коледна атмосфера, специални изненади и подаръци.

За първи път Дядо Коледа ще пътува с влак по маршрута Димитровград - Подкова в Източните Родопи.

На 19 декември бързият влак №4651 ще потегли от гара Димитровград в 11:00 ч., а в обратната посока бързият влак №4652 ще замине от гара Подкова в 14:25 ч.

За пътниците са предвидени подаръци и изненади, осигурени от БДЖ и Община Кърджали чрез Туристическия информационен център, с участието на ученици от Професионалната гимназия по туризъм "Проф. д-р Асен Златаров“.

На гара Подкова празничната композиция ще бъде посрещната със специално подготвена коледна развлекателна програма.

На 20 декември Дядо Коледа ще се качи и на Родопската теснолинейка, продължавайки традицията от предходните години.

Бързият влак №1661 по маршрута Септември - Добринище ще потегли в 08:55 ч., а обратното пътуване с влак №1662 е предвидено за 14:25 ч.

За пътниците по този маршрут също ще бъдат подготвени празнични изненади и подаръци.

Билети за пътуванията ще могат да бъдат закупени от билетните каси и железопътните бюра в страната, както и онлайн чрез платформата bileti.bdz.bg.

От БДЖ предстои да предоставят допълнителна информация за началото на продажбата на билетите.