Унгарски специалитет с пържено тесто и италиански продукти стои зад станалата популярна „мекица“ за 8–10 евро на Софийския коледен базар. Това обясни пред БНТ организаторът Алексий Калев. По думите му ястието наподобява пица, а порцията тежи около 500 грама.

„Няма лоша реклама. Хората се похвалиха, че оборотът им се е увеличил два пъти и всеки търси тази мекица, която всъщност не е точно мекица“, коментира Калев. Според него цените на базара отразяват разходите за продукти и труд, а някои храни в България струват повече, отколкото в Германия.

Калев отхвърли твърденията, че наемът на търговска къщичка надхвърля 20 000 евро за целия период. По думите му дневният наем е между 100 и 200 евро в зависимост от размера на обекта и предлаганите продукти, а за целия базар сумата е между 4000 и 8000 евро.

Организаторът посочи, че Националната агенция за приходите е извършила четири проверки на базара, при които е санкциониран един търговски обект. Сред констатираните нарушения той посочи неправилно водене на касова книга и неточно обозначаване на грамажа на продуктите.

Ползването на ледената пързалка тази година струва 12 евро, като по едно евро от всяка такса е предназначено за благотворителност. Калев допълни, че организаторите се нуждаят от предвидимост, за да планират инвестиции в украса и нови атракции.

Софийският коледен базар е на трето място в класацията на Best European Destinations за най-добрите коледни базари в Европа, в която по думите на Калев са гласували близо 1,8 млн. души. Той открои централното разположение, атмосферата на парка пред НДК и индивидуалния облик на търговските къщички като предимства на събитието.