24-годишният българин, който беше в неизвестност от събота, 21 ноември, е бил убит в района на Драма, Северна Гърция. За престъплението е признал 50-годишният му работодател – животновъд от село Перитори, който е посочил на полицията мястото, където е заровил тялото.

По информация на гръцките медии мъжът е застрелял младия българин с ловна пушка. След това транспортирал тялото с автомобила на жертвата до земеделски район и го заровил в нива. По-късно върнал автомобила и го оставил в района на Като Неврокопи, където превозното средство беше открито от разследващите.

Според информацията на гръцкото издание „Прототема“ 50-годишният мъж е заявил пред разследващите, че между него и жертвата е имало интимна връзка.

По думите му двамата са имали и финансови спорове, като 24-годишният българин постоянно му искал пари. Именно това той посочил като причина за убийството. Двамата са били близки и по друга линия – 50-годишният мъж е бил кръстник на двете деца на жертвата. Разследването обаче тепърва трябва да установи точните мотиви и обстоятелства около престъплението.

По случая е задържан и 23-годишният племенник на животновъда. Според предварителните данни чичо му го помолил да отиде до Като Неврокопи и да прибере автомобила на жертвата, след което да го закара до Перитори.

Засега не е ясно дали младият мъж е знаел за убийството. Това е един от въпросите, които предстои да бъдат изяснени в рамките на разследването. Срещу двамата са образувани производства. В зависимост от установеното участие са повдигнати обвинения, свързани с умишлено убийство и нарушения на законодателството за оръжията, а на 23-годишния мъж е повдигнато и обвинение за съучастие.

24-годишният българин е пристигнал в района, за да се срещне именно с работодателя си. Той често пътувал до Като Неврокопи за краткосрочни трудови ангажименти.

След като в събота вечерта телефонът му бил изключен и близките му изгубили връзка с него, започнало издирване. Полицията насочила вниманието си към 50-годишния животновъд, тъй като той бил последният човек, с когото жертвата е имала уговорена среща. След признанието му полицаите стигнали до нивата, където било заровено тялото. Разследването се води от отдела за разследване и разкриване на престъпления в Драма. Предстои да бъдат изяснени всички обстоятелства около убийството, включително ролята на двамата задържани.