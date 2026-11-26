„Продължаваме промяната“ настоява училищата, детските градини, детските ясли и студентските общежития да бъдат включени към цените на електроенергията за битовите потребители.

Предложението е внесено между първо и второ четене на Закона за държавния бюджет.

Това съобщи депутатът от ПП Радослав Рибарски в кулоарите на парламента. По думите му мярката ще върне модел, който е действал през 2022, 2023 и 2024 г.

„Цената на електроенергията днес е близо 290 евро на мегаватчас, а средната за месеца се очертава да е около 260 евро на мегаватчас“.

Според него при тези нива на цените не е приемливо учебните заведения и студентските общежития да бъдат оставени да поемат изцяло високите разходи за електроенергия.

Рибарски призова управляващото мнозинство да подкрепи предложението при окончателното обсъждане на бюджета.

„Очакваме управляващите да се вслушат и да приемат промяната в бюджета, който ни обявиха като изключително социален и единствения възможен“.

По думите му от ПП все още не са провеждали разговори с управляващите по конкретното предложение. Рибарски посочи, че е поставил въпроса в парламентарната комисия по енергетика. Там, по думите му, представителите на управляващите са заявили, че във Фонда „Сигурност на електроенергийната система“ няма достатъчно средства за подобна мярка.

„Противно на това, което обясняват всеки ден, че всичко ще бъде компенсирано от фонда“.

Рибарски настоя средствата да бъдат осигурени и именно тази мярка да бъде включена в окончателния вариант на бюджета.