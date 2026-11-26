Бързо производство е образувано срещу 34-годишен мъж за агресия на пътя в пловдивското село Йоаким Груево.

Случаят е от снощи около 21:10 ч., когато патрул на Районното управление в Стамболийски бил изпратен на сигнал за катастрофа с материални щети на кръстовище в селото.

По предварителни данни до произшествието се стигнало, след като 19-годишен шофьор отнел предимството на автомобил, управляван от жена.

Вместо да изчака пристигането на полицията, 34-годишният спътник на жената нападнал младежа и му нанесъл удари.

Мъжът е задържан в полицейския арест за срок до 24 часа.