Поредни аварии по топлопреносната мрежа в София оставиха без отопление и топла вода абонати в четири столични квартала. Това показва информацията, публикувана на интернет страницата на „Топлофикация София“.

За част от засегнатите домакинства прекъсването ще продължи повече от две седмици.

Най-дълго ще продължи ремонтът в квартал „Дружба 1“, където жителите на блок 63 ще бъдат без парно и топла вода до 13 декември.

В квартал „Лозенец“ топлоподаването е преустановено на ул. „Димитър Димов“ № 10 и 12, както и на бул. „Джеймс Баучер“ № 26, 28 и 30. Очаква се аварията да бъде отстранена до 6 декември. Същият срок е посочен и за възстановяване на услугите в блок 28Б в квартал „Слатина“.

По-кратко прекъсване е предвидено в квартал „Левски В“. Там засегнати са блоковете от № 18 до № 26, сградата на бул. „Владимир Вазов“ № 90 и филиалът на ОДЗ № 92. Очаква се топлоподаването да бъде възстановено до 28 ноември.

Поредните аварии идват на фона на финансовите проблеми на столичното топлофикационно дружество. Ден по-рано „Булгаргаз“ настоя за сключване на споразумение с „Топлофикация София“ за погасяване на неплатени задължения за 2024 г. От газовия доставчик предупредиха, че при липса на договореност ще предприемат съдебни действия за събиране на вземанията си.