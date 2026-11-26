Облачно време и валежи от дъжд се очакват през нощта в Западна България, а към сутринта и в централните райони на страната. В Южна и Източна България ще се задържи слаб до умерен южен вятър, докато в Дунавската равнина и Горнотракийската низина ще бъде почти тихо.

Минималните температури ще са между 0° и 5°, а в крайните югозападни райони, Източните Родопи и по Черноморието ще достигат 8°-9°. За София прогнозата е за около 2°.

През утрешния ден облачността ще бъде значителна, а дъждът ще обхване страната. По-интензивни и обилни валежи се очакват следобед и през нощта срещу събота в Южна България.

Южният вятър ще продължи да духа със слаб до умерен интензитет, но следобед постепенно ще се ориентира от север-североизток. Първоначално промяната ще обхване североизточните райони, а през нощта срещу събота - по-голямата част от страната. Вятърът ще започне да се усилва.

Максималните температури ще бъдат в широки граници - от 5°-6° в Северозападна България до 15°-16° в Югоизточна. В София се очакват около 8°.

В планинските райони облачността ще бъде значителна, с валежи от сняг, а под 1800-2000 метра - от дъжд. Вятърът ще е умерен до силен от запад-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще достигне около 10°, а на 2000 метра - около 3°.

Облачно ще бъде и по българското Черноморие, като дъжд се очаква предимно следобед и вечерта. По-съществени количества ще паднат по южното крайбрежие. Вятърът ще е слаб от юг-югозапад, но към края на деня ще се ориентира от север и ще се усили.

Максималните температури по морето ще бъдат между 10° и 15°, морската вода ще бъде с температура 12°-14°, а вълнението ще достигне 2-3 бала.