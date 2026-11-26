Русия и Украйна провеждат нова размяна на телата на загинали военнослужещи, съобщи днес депутатът от Държавната дума Шамсаил Саралиев, цитиран от Ройтерс.

По данни на руския законодател репатрирането се осъществява по формулата „250 срещу 22“ – Москва предава на Киев останките на 250 украински войници, а в замяна получава телата на 22 руски военнослужещи. Към момента липсва официална информация кога точно е стартирал процесът и дали операцията вече е приключила.

Днешната акция идва на фона на споразумението за размяна на военнопленници, което двете воюващи страни постигнаха по-рано този месец по време на тристранните преговори със САЩ в Абу Даби. Въпреки че на срещата в Обединените арабски емирства не бе постигнат пробив за прекратяване на войната, Москва и Киев се договориха да разменят до 2000 военнопленници – най-големия подобен обмен от началото на конфликта, който по думите на американските посредници се очаква да се осъществи преди празниците.