Машинистите от лондонското метро започват днес първата от поредица 24-часови стачки, които ще предизвикат сериозни смущения в графика на влаковете в британската столица, съобщават ДПА и Пи Ей Медия.

Членовете на синдиката RMT спират работа в 12:00 ч. местно време заради спор с ръководството относно въвеждането на четиридневна работна седмица с по-дълги смени.

От транспортната служба „Транспорт фор Лондон“ (TfL) предупредиха за нарушения преди, по време и след протеста. Влаковете ще се движат нормално до около 10:00 ч. днес, след което броят им ще намалее. Линиите „Съркъл“ и „Пикадили“ спират напълно за целия ден, а „Уотърлу енд Сити“ – от обяд.

В петък метрото ще тръгне по-късно, като смущения по всички линии се очакват през целия ден до пълното възстановяване на трафика около 18:00 ч.

От TfL уточняват, че преминаването към четиридневна работна седмица е доброволно, като машинистите могат да запазят петдневния си график в същото депо. Другият голям синдикат – „Аслеф“ (Aslef), прие предложението и неговите членове ще работят нормално.

Директорът по обслужването в метрото Ник Дент отхвърли опасенията на RMT, че промените ще увеличат времето зад пулта и умората, като подчерта, че те целят по-добър баланс между работата и личния живот. Генералният секретар на RMT Еди Демпси обаче контрира, че целта на ръководството е по-малко служители да вършат повече работа за сметка на персонала.

Следващите 24-часови протести са насрочени за 17 и 19 декември, 4 и 6 януари, както и за 17, 23 и 25 февруари.

Рут Дъстън от бизнес организацията „Лондон Херитидж Куортър“, представляваща 7000 компании в централни райони като Виктория, Уестминстър и Уайтхол, предупреди за тежки загуби в разгара на търговския сезон и призова за незабавно подновяване на преговорите.