Турският журналист Орчун Актен говори пред ТАРАЛЕЖ преди гостуването на Трабзонспор на ЦСКА в Лига на конференциите. Той изрази мнение, че "черноморската буря" е фаворит в мача, като представянето им в защита ще определи дали "червените" ще могат да направят изненада или не. Актен сподели и какви промени в отбора е направил Томас Райс, след като беше привлечен от Лудогорец.

Орчун Актен говори и за работата на Станимир Стоилов в Гьозтепе, като определи българския специалист за "огромен актив" за клуба. Той е на мнение, че за Трабзонспор ще бъде далеч по-трудно гостуването в Измир в неделя, отколкото двубоя днес срещу ЦСКА.

"Предвид качеството в състава им, Трабзонспор е фаворит в този мач. Въпреки това, гостуванията в България винаги могат да бъдат трудни по това време на годината. ЦСКА не започна по начина, на който се надяваше в турнира, но ще иска да постигне победа, за да може да се утвърди като сериозен претендент да продължи в следващата фаза. Под ръководството на Томас Райс Трабзонспор показа, че може да печели мачове не само с индивидуалния блясък на своите звезди, но и с ясен план за игра. Поради тази причина смятам, че шансовете за изненада в този двубой са ниски. Решаващият фактор дали ЦСКА ще може да направи изненада в мача е представянето на защитниците на Трабзонспор, тъй като изглежда неизбежно турският отбор да вкара поне един гол", започна анализа си Актен.

Томас Райс пое Трабзонспор след началото на сезона. Германският специалист беше привлечен от Лудогорец за заместник на Фатих Теке. Наставникът направи необходимите промени в отбора, за да се стигне до серия от 7 поредни победи след неговото назначаване. "Първото нещо, което Райс промени, беше самочувствието на играчите. Фатих Теке е обещаващ треньор, но след идването на Мохамед Салах и Фабиньо, отборът се бореше с липсата на увереност, което се отрази и на представянето му. Когато Томас Райс пое тима, първият му мач беше срещу Галатасарай, а президентът на Трабзонспор Ертурул Доан отбеляза, че „някои треньори предпочетоха да се присъединят след мача с Галатасарай, така че веднага ги изключихме“. Райс обаче прие предизвикателството да води отбора срещу Галатасарай и успя да победи настоящите шампиони от последните четири години със сензационен резултат 4:0. Отборът беше окуражен от тази увереност, която доби след този мач, и спечели следващите си шест двубоя в Суперлигата. Освен това германецът реши да интегрира в състава Франкулино вместо Пол Онуачу, което внесе различен вид динамика в атака".

Трабзонспор разполага със звезди като Мохамед Салах, Андре Онана, Фабиньо и Стефан Савич. В тима обаче има и други много качествени футболисти. "Ноа Савиоло и Вагнер Пина са играчи с потенциал, които могат да блестят по време на всеки двубой", сподели Орчун Актен.

Той е на мнение, че "черноморската буря" има потенциал както да се бори за титлата в Суперлигата, така и за добро представяне в Лига на конференциите. "Въпреки че основната цел пред Трабзонспор е титлата в Суперлигата, настоящият им състав има потенциал да се справя добре както в първенството, така и в Лига на конференциите. Не мисля, че ще пренебрегнат този турнир, за да се съсредоточат само върху Суперлигата".

Томас Райс ще бъде лишен от доста от своите играчи за мача с ЦСКА заради контузии. "Трабзонспор пристига в България без осем от своите футболисти. Ключовите липси са Стефан Савич, Руслан Малиновский, Ернест Мучи, Арал Шимшир и Франкулино. Въпреки това отборът разполага с достатъчно качествен състав, за да си осигури победата".

Орчун Актен разкри и какво знае за българското първенство. "Откакто Станимир Стоилов стана треньор на Гьозтепе, следя по-отблизо българското първенство. Sport Republic имаше интерес към Левски София, но сделка не се осъществи. Освен това, Исак Соле, който игра за Гьозтепе, сега е в ЦСКА. Това, което ме впечатли най-много в българския футбол напоследък, е как клубовете назначават висококачествени треньори. ЦСКА например привлече Маркус Гиздол и в момента е на върха в класирането в първенството. Те са в оспорвана надпревара за титлата с Левски. Българското първенство определено си струва да се следи и наблюдава".

Турският журналист говори и за работата на Станимир Стоилов в Гьозтепе. "Той е огромен актив за клуба. Свидетел съм от първа ръка как той превръща група от играчи в сплотен, истински отбор – и продължава да се изгражда и усъвършенства с всеки изминал сезон. Въпреки че настоящият сезон не започна точно както се надяваше, това се дължи на серия от последователни контузии. След като контузените играчи се завърнаха, Гьозтепе възвърна предишната си сила, като постигна пет победи в последните си шест мача. Отборът за пореден път доказа, че е способен да се бори за място в европейските турнири. Гьозтепе несъмнено ще бъде един от най-силните отбори в лигата този сезон".

Любопитно е, че след гостуването на ЦСКА в София, на Трабзонспор му предстои визита на Гьозтепе в Измир в неделя. "Според мен мачът в Измир определено ще бъде по-труден за Трабзонспор. Те ще влязат в двубоя по-уморени след визитата си в София. Гьозтепе е по-добър отбор от ЦСКА - те поддържат една и съща тактическа философия от доста време и са до голяма степен "отбор на треньора". След като не успяха да постигнат желаните резултати в Измир досега през сезона, Гьозтепе ще се стреми да обърне нещата в неделя. Отбори като Трабзонспор, които предпочитат играта, базирана на притежание на топката, обикновено се затрудняват, когато се изправят срещу Гьозтепе. Поради тези причини вярвам, че мачът срещу Гьозтепе ще се окаже по-тежкото изпитание за Трабзонспор".