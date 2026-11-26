Недоволство сред шофьорите предизвика поставянето на колчета, разделящи лентите за движение по пътя София - Перник през Владая. Съоръженията са част от ремонтните дейности в участъка, започнали в началото на месеца.

С петиция се настоява съоръженията да бъдат премахнати в участъците с прекъсната пътна маркировка.

От пътната агенция посочват, че колчетата са поставени по препоръка на експерти от СДВР с цел предотвратяване на пътнотранспортни произшествия.

„Трафикът тук в пиковите часове е огромен. През лятото поне половината трафик за Гърция минава от тук. Смятам да внеса петицията в АПИ“, заяви пред bTV Руслана Петрова, създател на петицията.

В рамките на 24 часа петицията е събрала около 310 подписа, посочи Руслана Петрова.

Тя изрази притеснение от начина, по който са разположени колчетата, както и от възможните затруднения за спешните екипи при пътнотранспортно произшествие.

„Така поставени колчетата, трябва един гигантски слалом да правим с автомобилите. Не знам какво се случва, ако има ПТП и трябва да минат автомобили на Спешна помощ“, посочи Петрова.

По нейно мнение катастрофите няма да бъдат предотвратени, а резултатът ще бъде появата на „летящи колчета“.

„Тотално противоречие е поставянето на колчета и на места, на които има прекъсната линия“, заяви Красимир Георгиев, председател на Асоциацията за квалификация на автомобилистите в България.

Той също смята, че съоръженията няма да повишат безопасността, а напротив - ще затруднят трафика и ще създадат предпоставки за конфликтни ситуации.

В участъка се намира и пешеходна пътека, която завършва в дерето.