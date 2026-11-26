Жители на Сопот сигнализират за сериозни проблеми след санирането на жилищна сграда, извършено с европейски средства. По думите им, само няколко месеца след приключването на ремонта са се появили течове, влага и множество недовършени детайли, въпреки че обектът вече е приет от общината.

Сигналът е подаден от живеещи в блока, които твърдят, че проблемите са започнали след приключването на строителните дейности през септември. Стойността на проекта е около 1,44 млн. лева.

„Най-фрапиращото е, че ние нямаме покрив. Реално“, коментира един от живущите пред БТВ.

Жителите твърдят, че след ремонта на покрива при всеки по-силен дъжд в апартаментите им се появяват нови течове.

„Откакто започна ремонтът на покрива, постоянно тече. Навсякъде. Тук, в кухнята, в коридора“, разказва Минчо Сарафски.

Друг живущ показва следи от влага, появили се след краткотраен дъжд. Проблеми има и в апартамента на Елисавета Тодорова, която живее на последния етаж.

„При нас тече отвсякъде. Още има петна, където са шпакловали. Водата слизаше оттук“.

По думите на друг жител част от пораженията в жилището му са останали за негова сметка. Той твърди, че е използвал около 100 килограма шпакловка и гипс, за да поправи щетите около подменените прозорци.

Живущите посочват и други проблеми – недовършени участъци, замърсяване и според тях неправилно изпълнени водосточни тръби.

Един от жителите твърди, че част от водостока е зазидана и това води до задържане на вода и овлажняване на изолацията. От фирмата изпълнител обаче отхвърлят твърденията, че ремонтът е извършен некачествено.

„Обектът е изпълняван по проект. Минали са комисии от ДНСК, от МРРБ и така нататък. Ако имаше такива неща, които не са направени по проекта, щяха да бъдат констатирани и да ги направим“, заяви управителят на фирмата Тодор Дидов.

По договор изпълнителят е длъжен и да почисти всички остатъци от строителните дейности. Жителите обаче твърдят, че след приключването на ремонта са останали множество недовършени и непочистени места.

От общината посочват, че вече са извършвани ремонтни дейности заради появилите се течове. Властите са категорични, че сградата е в гаранционен срок и всички установени дефекти трябва да бъдат отстранени от изпълнителя.

Кметът на Сопот заяви, че част от посочените от гражданите проблеми вече са отстранени, но призова жителите да подават нови сигнали при появата на течове или други дефекти.

„Всички помещения, в които по някакъв начин са се появили проблеми вследствие на влагата, ще бъдат ремонтирани за сметка на изпълнителя“, увери той.

От фирмата също заявяват, че поемат ангажимент да отстраняват установените проблеми в рамките на петгодишния гаранционен срок.

„Ако има някакъв проблем, общината ни изпраща имейл със снимки и с всичко необходимо, за да отстраним проблема“, обясни Тодор Дидов.

Жителите обаче настояват за цялостна проверка на извършеното саниране и за отстраняване на всички дефекти, тъй като според тях проблемите с течовете продължават, въпреки че сградата вече е приета.