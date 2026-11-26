Владимир Начев: Под 1% от работещите са избрали кой да управлява парите им във втория пенсионен стълб
Няма как натрупаните средства да бъдат изтеглени накуп, припомни той
Лицата, които не направят личен избор за подфонд във втория пенсионен стълб, ще бъдат служебно разпределени според възрастта. Лицата до 50-годишна възраст ще попаднат в динамичния подфонд. Колкото повече се приближава човек до пенсионната възраст, логично е средствата да се управляват по-консервативно. Това заяви Владимир Нечев, член на УС на Българската асоциация на дружеството за допълнително пенсионно осигуряване, пред бТВ.
Той уточни, че по-малко от 1% са хората, които сами са преценили къде да бъдат разпределени до момента. „Лицата, които правят личен избор, са или тези, имащи известни съображения и търсещи консервативен подход, или тези, които биха били разпределени автоматично в балансирания подфонд, но търсят по-висока доходност. Това е личен избор”, подчерта Нечев.
Напомни, че няма как натрупаните средства да бъдат изтеглени накуп, освен ако не са в размер на три пъти минималната работна заплата. На фаза натрупване до достигане на пенсионната възраст тези средства са наследяеми, а впоследствие също има вариант за наследяване.
„Всички осигуровки преди удръжката на такси и комисионни са гарантирани от пенсионно-осигурителните дружества, независимо от избрания подфонд“, припомни още той.
Начев уточни, че с Министерството на финансите не е коментирано да се намаляват вноските към втория пенсионен стълб.