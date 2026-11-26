Напомни, че няма как натрупаните средства да бъдат изтеглени накуп, освен ако не са в размер на три пъти минималната работна заплата. На фаза натрупване до достигане на пенсионната възраст тези средства са наследяеми, а впоследствие също има вариант за наследяване.

„Всички осигуровки преди удръжката на такси и комисионни са гарантирани от пенсионно-осигурителните дружества, независимо от избрания подфонд“, припомни още той.