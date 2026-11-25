Едва 22,6% от населението на София може да бъде достигнато от линейка в рамките на препоръчителните осем минути при животозастрашаващо състояние. Това показва научно изследване за териториалната организация на спешната медицинска помощ в България, представено от доц. Леонид Тодоров от Софийския университет в предаването "Лице в лице" по bTV.

"Едва 22,6% от населението на София се обхваща в първите осем минути, и то при един доста оптимистичен сценарий, който взима предвид само времето за транспорт. Не и реакцията, не и организацията на екипите, така че най-вероятно ще бъде още по-малко", обясни преподавателят.

Според медицинския стандарт препоръчителното време за пристигане на спешен екип е до 8 минути при критично състояние, до 20 минути при потенциално животозастрашаващо състояние и до 120 минути при останалите случаи.

Доц. Тодоров припомни, че през 2012 г. в София са били разкрити четири изнесени екипа на Спешна помощ. Впоследствие един от тях се превръща във филиал, но през 2024 г. Столичният общински съвет отнема помещенията, предоставени на останалите три екипа в "Люлин", "Студентски град" и "Надежда".

Според изследването възстановяването им би подобрило значително достъпа до спешна медицинска помощ.

"Аз проиграх сценария, при който функционират тези три изнесени екипа от решението от 2012 г. Покритието се увеличава значително и в рамките на осем минути в този случай влизат почти два пъти и половина повече хора", посочи Тодоров.

Той обясни, че сред най-проблемните големи градове са София и Пловдив, както и Варна в известна степен. Сред основните причини е натовареният автомобилен трафик, който затруднява придвижването на линейките.

Сериозни проблеми има и в планинските и отдалечените райони, където разстоянията между населените места и медицинските центрове са значителни.

Преподавателят даде пример с област Смолян, където анализът на 248 населени територии показва, че 64 от тях могат да бъдат обслужвани по-бързо от съседен филиал на Спешна помощ.

"Просто с преначертаване на границите бихме могли да оптимизираме системата, без да се налага драстична промяна, много тежки инвестиции и обособяване на нови структури", обясни доц. Тодоров.

Според него по-доброто териториално разпределение на екипите може да подобри достъпа до спешна помощ дори без значително увеличаване на разходите.

Тодоров подчерта и необходимостта от развитие на системата за спешна медицинска помощ по въздуха. Той даде за пример преместването на планирана база за медицински хеликоптер от Варна към района на Търговище, което позволява покриването на по-голяма част от територията на страната.

Изследването поставя въпроса за ефективността на организацията на Спешната помощ, особено на фона на увеличаващите се разходи за здравеопазване.

Според доц. Тодоров по-доброто разположение на медицинските екипи и преразпределянето на обслужваните райони могат да бъдат решаващи за навременното оказване на помощ на пациентите.